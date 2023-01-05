Літо посеред зими. Температурні рекорди побиті по всій Європі

Дослідники зазначають, що температури січня досягли рекордно високого рівня у низці країн по всьому континенту.

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Планета невблаганно нагрівається внаслідок чого людство стикається з рекордними температурами — Північна Америка зіткнулася із сильними штормами і смертельним похолоданням, а низка країн на європейському континенті зіткнулася з рекордною спекою в січні, пише ВВС.

1 січня у Варшаві (Польща) температура повітря досягла рекордних 18,9°C, а в Більбао (Іспанія) термометри взагалі показували 25,1°C, що більш ніж на 10°C вище за середню температуру.

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Водночас Північна Америка зіткнулася з рекордними морозами та штормами — похолодання виявилося настільки сильним, що забрало життя понад 60 людей. Крім того, хуртовини та крижаний дощ прогнозуються в деяких частинах Середнього Заходу, також синоптики попереджають про сильні грози та торнадо в Техасі, Арканзасі, Оклахомі та Луїзіані.

Однак на європейському боці Атлантики справи зовсім інакші — температури в Нідерландах, Литві, Латвії, Чехії, Польщі, Данії, Ліхтенштейні та Білорусі побили національні рекорди. У Франції, Німеччині й Україні — зафіксовано рекорди станцій.

Синоптики зазначають, що температура, зафіксована у Варшаві 1 січня була на 4°C вищою за грудневий рекорд, а в Білорусі — температура повітря склала 16,4°C, що вище за попередній рекорд на 4,5°C. Цікаво, що передноворічні температури в Більбао були еквівалентні середній температурі в липні, а в деяких частинах Каталонії місцевій владі взагалі довелося запровадити обмеження на використання води.

Дослідники зазначають, що нові температурні рекорди зовсім не рідкість, проте вони, як правило, не перевищують попередні показники більш ніж на кілька градусів. Цьогоріч усе зовсім інакше.

Утім, не вся Європа грілася в променях сонця, наприклад, у деяких частинах Скандинавії синоптики прогнозують нижчі температури, а на Москву вже до вихідних обрушаться морози до -20°C.

Учені зазначають, що хвилі тепла стали більш частими, інтенсивними та тривалими, а причиною таких змін стала антропогенна зміна клімату. Однак дослідники зазначають, що зимові хвилі тепла не мають такого ж впливу на людину, як і літні, які можуть призвести до великої кількості смертей.

Зазначимо, що з початку індустріальної ери планета вже потепліла на 1,1°C і це ще не межа — дослідники попереджають, що надалі температура лише буде рости по всьому світу, якщо людству не вдасться знизити кількість викидів.

Раніше Фокус писав, що вчені попередили, що гірськолижні курорти в Альпах можуть зникнути.