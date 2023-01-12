Весна посеред зими: синоптики прогнозують аномальне потепління в Україні (фото)

Фокус в одному матеріалі зібрав кілька прогнозів погоди та розповів, коли очікувати підвищення температури повітря до +10 градусів.

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На зміну морозам у країну зайдуть аномально теплі маси, завдяки яким температура повітря складатиме близько +10 градусів. Фокус в одному матеріалі зібрав кілька прогнозів погоди та розповів, коли чекати потепління в Україні.

Потепління в Україні — прогноз погоди від Станіслава Щедріна

За словами народного синоптика Станіслава Щедріна, наприкінці поточного тижня на українців чекає весна посеред зими. Через аномально теплі маси, які зайдуть в Україну, в деяких регіонах країни очікується підвищення температури повітря до +10 градусів.

"Знову весна посеред зими. З 13 січня до більшої частини Європи знову почнуть надходити аномально теплі повітряні маси з Африки, тому в Україні знову очікується аномальне потепління до +8...+10", — спрогнозував Станіслав Щедрін у своєму Facebook.

[ + – ] Потепління в Україні очікується 13-14 січня

Потепління в Україні — прогноз погоди від Наталії Діденко.

Синоптик Наталія Діденко одразу у кількох прогнозах погоди попереджала, що наприкінці цього тижня очікується потепління в Україні. У своїй публікації від 10 січня йшлося про суттєве підвищення температури повітря 13-14 січня.

"Вже з п'ятниці, якраз на Маланки-Василя, 13-14 січня, в Україну прийде атлантичне повітря з теплою погодою та плюсовою температурою повітря всюди", — стверджувала синоптик в одній зі своїх публікацій.

В іншому прогнозі погоди, оприлюдненому 11 січня, Наталія Діденко озвучила аналогічні припущення щодо потепління. За її словами, нічні морози до -8 ще очікуються у четвер, 12 січня, але вже вдень у деяких регіонах країни температура повітря становитиме до +8 градусів.

"Вітер ще залишатиметься поривистим, але не штормовим. Вгамується. Атлантика ласкаво настає — витіснятиме морози за поребрик. 12 січня вдень очікується на Лівобережжі в Україні від -3 морозу до +3, а на заході — від +3 до +8 градусів. Далі в Україні ще більше теплішатиме», — резюмувала Діденко у нещодавньому прогнозі погоди.

[ + – ] Потепління в Україні очікується 13-14 січня

Потепління в Україні — прогноз погоди від Укргідрометеоцентру.

У п'ятницю, 13 січня, опади у вигляді дощів очікуються лише у Закарпатській області. В решті регіонів України, як стверджують синоптики, буде хмарна погода. Істотне підвищення температури повітря вдень прогнозується у західних областях – від +3 до +7 градусів.

У центральних та північних регіонах вночі будуть морози до -2...-7 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки -3...+2 градуси. На сході України середня температура становитиме від -6 до +2, а на півдні — до +6 градусів.

[ + – ] Прогноз погоди в Україні на 13 січня

У суботу, 14 січня, дощі очікуються у Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській, Вінницькій та Житомирській областях, денна температура повітря очікується від +1 до +7 градусів. В решті регіонів, як стверджують в "Укргідрометеоцентрі", буде відносно сонячна погода. Потепління, як і на день раніше, на собі відчують жителі південних областей, у яких стовпчики термометрів покажуть до +6 градусів. В решті регіонів будуть нічні морози до -4, а вдень повітря "прогріється" до 0…+2 градусів.

[ + – ] Прогноз погоди в Україні на 14 січня

Декількома днями раніше повідомлялося, що в Європі були встановлені нові температурні рекорди. На початку січня у деяких європейських містах стовпчики термометрів піднялися до позначок +20…+25 градусів.

Також Фокус публікував прогнози погоди та розповідав, якими будуть погодні умови в Україні на початку 2023 року.