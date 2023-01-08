Мороз до -20. В Україну прийшло похолодання: прогноз погоди на найближчі дні

На північному сході України температура вночі опуститься до -20 градусів. Така тенденція збережеться ще кілька днів.

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За прогнозом Укргідрометцентру, вдень, 8 січня, на території України утримається морозна погода без опадів. Середня температура вдень становитиме 3-8 градусів морозу, тільки вона на півдні країни буде теплішою, де температура підвищиться до +4.

Щодо нічної температури, то на північному сході України вона опуститься до -20 градусів. Водночас в інших регіонах України буде на рівні — 9...-14 градусів. У Києві денна температура на рівні від 4 до 6 градусів тепла, а вночі вона знизиться до 10 градусів морозу.

[ + – ] Погода в Україні 8 січня Фото: укргідрометцентр

У понеділок, 9 січня, синоптики прогнозують в Україні морозну погоду без опадів. Найхолодніше буде на півночі та сході країни. Тут вдень температура опуститься до -5...-9 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 10 до 16 градусів морозу.

На заході країни вдень буде від 5 до 7 градусів тепла, а вночі — від 0 до 2 градусів морозу. Водночас на півдні нічна температура опуститься до -10, а денна становитиме від -2 до +1 градуса. У центрі України також буде холодно: вдень — до -5 градусів, уночі — до -11 градусів.

[ + – ] Погода в Україні 9 січня Фото: укргідрометцентр

10 січня у західних регіонах України очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Однак денна температура збільшиться до 5-7 градусів тепла, а нічна до + 2 градусів. У решті областей України опадів не очікується.

На сході нічна температура сягатиме 13 градусів морозу, а вдень до -8. На півночі вночі буде до 11 градусів морозу, а вдень -5. На півдні та в центрі вночі буде до 6 градусів морозу. Денна температура у центрі опуститься до -5 градусів, але в півдні навпаки підвищиться до +1 …+5.

[ + – ] Погода в Україні 10 січня Фото: укргідрометцентр

Дуже схожа погода з такими самими температурними показниками має зберегтися в Україні та в середу, 11 січня. Опади у вигляді мокрого снігу випадуть лише на заході країни.

[ + – ] Погода в Україні 11 січня Фото: укргідрометцентр

А 12 січня по всій території України буде трохи тепліше, без опадів. У середньому нічна температура становитиме 4 – 8 градусів морозу, а денна — від 3 до 7 градусів морозу на півночі, сході та в центрі, а на заході та півдні вона підніметься до 4 градусів тепла.

[ + – ] Погода в Україні 12 січня Фото: укргідрометцентр

Фокус уже писав про те, що синоптики обіцяли до кінця цього тижня зниження температури до -19 градусів.

Також Фокус писав про те, якою буде погода на початку січня 2023 року.