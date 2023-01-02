Снігопади та морози до -20: якою буде погода в Україні на початку січня (фото)

Фокус в одному матеріалі зібрав кілька прогнозів погоди та розповів, до чого слід готуватися українцям напередодні Різдва.

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На зміну аномально теплій погоді в Україні прийде суттєве похолодання зі снігопадами та морозами до -20 градусів. Фокус в одному матеріалі зібрав кілька прогнозів погоди та розповів, до чого слід готуватися українцям.

Погода в Україні – прогноз від Станіслава Щедріна на початок січня

Народний синоптик стверджує, що аномальна погода в Україні протримається до 4 січня, після чого в країну зайде суттєве похолодання, яке супроводжуватиметься морозами та снігопадами. За словами Станіслава Щедріна, до кінця першої декади січня у деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -20 градусів.

"З 6 січня температура повітря дуже суттєво впаде у північно-східних областях — вночі аж до -17... -20, на заході України буде дещо тепліше — -10... -13. На решті території температура коливатиметься в межах від -10 до — 16. Також у період 6 по 11 січня по всій країні пройдуть сильні снігопади та хуртовини", — попередив Щедрін, публікуючи прогноз погоди в Україні на початок січня.

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Погода в Україні — прогноз Ігоря Кібальчича на початок січня

Синоптик Ігор Кібальчич підтверджує, що перший тиждень січня запам'ятається українцям аномально теплою погодою — у деяких регіонах вдень повітря може прогрітися до +16 градусів. Ситуація кардинально зміниться з 6 вересня, коли Україна опиниться під впливом серій атлантичних циклонів, на тлі яких можливі опади у вигляді дощу із мокрим снігом. На вихідних 7-8 січня денна температура в Україні становитиме від 0 до -7, а вночі стовпчики термометрів опустяться від -8 до -12 градусів.

Погода в Україні — прогноз від Наталії Діденко на початок січня

Подібний прогноз погоди в Україні на першу декаду місяця оприлюднила синоптик Наталія Діденко. За її словами, аномальне тепло залишиться в країні як мінімум до 4 січня. У вівторок, наприклад, середня денна температура повітря становитиме від +7 до +14 градусів, а у Києві очікується до +9.

"У Закарпатті та в Карпатах можливі локальні невеликі дощі. Вітер очікується західний, північно-західний, помірний, часом поривчастий, як навесні... Нова, холодніша повітряна маса, почне заходити в Україну з 4-6 січня. Морозний пік припаде на 7- 9 січня, коли нічна температура повітря на сході та півночі може опускатися до -10...-15 градусів", — продовжила Наталія Діденко у своєму Facebook.

Підсумовуючи, синоптик наголосила, що тепла погода може повернутися до України вже 10 січня.

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Зазначимо, що наприкінці жовтня метеорологи публікували прогноз погоди в Україні на зиму та попереджали, що погодні умови в нашій країні наближатимуться до європейського клімату.

Також повідомлялося, що напередодні Нового року зимовий шторм обрушився на США, залишивши близько мільйона людей без електроенергії.