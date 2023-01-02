Снегопады и морозы до -20: какой будет погода в Украине в начале января (фото)

Фокус в одном материале собрал несколько прогнозов погоды и рассказал, к чему следует готовиться украинцам накануне Рождества.

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На смену аномально теплой погоде в Украине придет существенное похолодание со снегопадами и морозами до -20 градусов. Фокус в одном материале собрал несколько прогнозов погоды и рассказал, к чему следует готовиться украинцам.

Погода в Украине — прогноз от Станислава Щедрина на начало января

Народный синоптик утверждает, что аномальная погода в Украине продержится до 4 января, после чего в страну зайдет существенное похолодание, которое будет сопровождаться морозами и снегопадами. По словам Станислава Щедрина, к концу первой декады января в некоторых регионах столбики термометров опустятся до -20 градусов.

"С 6 января температура воздуха очень существенно упадет в северо-восточных областях — ночью вплоть до -17… -20, на западе Украины будет несколько теплее — -10… -13. На остальной территории температура будет колебаться в пределах от -10 до -16. Также в период 6 по 11 января по всей стране пройдут сильные снегопады и метели", — предупредил Щедрин, публикуя прогноз погоды в Украине на начало января.

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Погода в Украине — прогноз от Игоря Кибальчича на начало января

Синоптик Игорь Кибальчич подтверждает, что первая неделя января запомнится украинцам аномально теплой погодой — в некоторых регионах днем воздух может прогреться до +16 градусов. Ситуация кардинально изменится с 6 сентября, когда Украина окажется под влиянием серий атлантических циклонов, на фоне которых возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. На выходных 7-8 января дневная температура по Украине составит от 0 до -7, а ночью столбики термометров опустятся от -8 до -12 градусов.

Погода в Украине — прогноз от Натальи Диденко на начало января

Похожий прогноз погоды в Украине на первую декаду месяца обнародовала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, аномальное тепло останется в стране как минимум до 4 января. Во вторник, к примеру, средняя дневная температура воздуха составит от +7 до +14 градусов, а в Киеве ожидается до +9.

"В Закарпатье и в Карпатах возможны локальные небольшие дожди. Ветер ожидается западный, северо-западный, умеренный, временами порывистый, как весной…Новая, более холодная воздушная масса, начнет заходить в Украину с 4-6 января. Морозный пик придется на 7-9 января, когда ночная температура воздуха на востоке и севере может опускаться до -10…-15 градусов", — продолжила Наталья Диденко в своем Facebook.

Подытоживая, синоптик отметила, что теплая погода может вернуться в Украину уже 10 января.

[ + – ] В Украине ожидается похолодание на Рождество

Отметим, что в конце октября метеорологи публиковали прогноз погоды в Украине на зиму и предупреждали, что погодные условия в нашей стране будут приближаться к европейскому климату.

Также сообщалось, что накануне Нового года зимний шторм обрушился на США, оставив около миллиона человек без электроэнергии.