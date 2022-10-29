Теплее на два градуса: метеорологи рассказали украинцам, какой будет наступающая зима

В "Укргидрометцентре" утверждают, что снежные и холодные зимы остались для украинцев в прошлом.

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Зима 2022-2023 будет теплее предыдущей, а погода в Украине в эти месяцы будет приближаться к европейскому климату. Об этом рассказал начальник отдела метеопрогнозов "Укргидрометцентра" Владислав Билык.

"На градус-два в среднем она (наступающая зима, — ред.) будет теплее среднестатистической. Снег зимой будет", — сказал Билык.

По словам начальника отдела метеопрогнозов "Укргидрометцентра", с декабря по февраль включительно возможны колебания температуры от +5 до -5 градусов Цельсия. Вероятнее всего, что самым холодным зимним месяцем будет февраль.

Кроме того, до конца января из-за ультраполярных вторжений холодного воздуха температура ночью будет опускаться до отметок в -15 и -20 градусов Цельсия.

Метеоролог также отметил, что снегом этой зимой смогут насладиться только жители северных и западных областей Украины. Но даже в этих регионах снег не пролежит больше двух недель.

Напомним, ранее синоптики предсказали, какой будет зима в Украине. Как отмечают синоптики, за предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться в 2022-2023 годах.

Кроме того, Фокус писал, хватит ли Украине газа зимой, если будут холода. По мнению эксперта Юрия Щедрина, Украина накопила достаточно газа на зиму, ведь в этом году на 40% сократятся расходы газа из-за остановки промышленных предприятий и из-за уменьшения количества потребителей газа.