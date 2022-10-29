Тепліше на два градуси: метеорологи розповіли українцям, якою буде зима

В "Укргідрометцентрі" стверджують, що снігові та холодні зими залишилися для українців у минулому.

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Зима 2022-2023 буде теплішою за попередню, а погода в Україні в ці місяці наближатиметься до європейського клімату. Про це розповів начальник відділу метеопрогнозів "Укргідрометцентру" Владислав Білик.

"На градус-два в середньому вона (прийдешня зима, — ред.) буде теплішою за середньостатистичну. Сніг узимку буде", — сказав Білик.

За словами начальника відділу метеопрогнозів "Укргідрометцентру", з грудня до лютого включно можливі коливання температури від +5 до -5 градусів за Цельсієм. Найімовірніше, що найхолоднішим зимовим місяцем буде лютий.

Крім того, до кінця січня через ультраполярні вторгнення холодного повітря температура вночі опускатиметься до позначок -15 і -20 градусів за Цельсієм.

Метеоролог також зазначив, що снігом цієї зими зможуть насолодитися лише мешканці північних і західних областей України. Але навіть у цих регіонах сніг не пролежить понад два тижні.

Нагадаємо, раніше синоптики передбачили, якою буде зима в Україні. Як зазначають синоптики, за попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів за Цельсієм, і ця тенденція має зберегтися у 2022-2023 роках.

Крім того, Фокус писав, чи вистачить Україні газу взимку, якщо будуть холоди. На думку експерта Юрія Щедріна, Україна накопичила достатньо газу на зиму, адже цього року на 40% скоротяться витрати газу через зупинку промислових підприємств і зменшення кількості споживачів газу.