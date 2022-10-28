Запасний план: чи вистачить Україні газу взимку, якщо будуть холоди (відео)

На думку експерта Юрія Щедріна, Україна накопичила достатньо газу на зиму, адже цього року на 40% скоротяться витрати газу через зупинку промислових підприємств та зменшення кількості споживачів газу.

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Україна накопичила достатньо газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років. Але, у разі сильних холодів узимку, нашій країні може знадобитися додаткова закупівля "блакитного палива". Про це в етері національного телемарафону розповів аналітик "Центру розвитку міста" Юрій Щедрін.

Нагадаємо, ще кілька днів тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у підземних газосховищах України зберігається близько 14,2 млрд кубів газу. Цих запасів, на думку чиновника, вистачить для опалювального періоду, який зазвичай закінчується у квітні. Згоден з думкою прем'єр-міністра і експерт Юрій Щедрін:

"Я вважаю, що цих запасів цілком вистачить, адже у нас цього року на 40% скоротяться витрати газу через зупинку промислових підприємств та зменшення кількості споживачів газу", — зазначив він.

За словами Юрія Щедріна, критично важливим для опалювального сезону є те, наскільки холодною буде зима в Україні.

"Якщо зима буде більш-менш тепла чи помірна, то цього запасу вистачить цілком. Якщо буде холодна зима, то, мабуть, доведеться щось докупити, але це екстрений випадок", — сказав Юрій Щедрін.

Водночас, за даними Держстату, після початку опалювального сезону витрати українців на комуналку збільшаться на 80%. Наприклад, якщо порівняти період із січня по серпень 2021 року з поточним роком, виявиться, що газ подорожчав приблизно на 16%. Тому за опалення українці платитимуть більше, ніж роком раніше.

Також Фокус розповідав, чому по всій Україні запроваджено графіки відключень споживачів. А опитані Фокусом експерти мають сумніви, що найближчим часом графіки відключень можуть стабілізувати.