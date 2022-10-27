Оплата за опалення: чому українцям доведеться платити більше

У середньому після початку опалювального сезону витрати українців на комуналку збільшаться на 80%.

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Як відомо, у серпні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7427, який передбачає заборону на підвищення окремих комунальних послуг до закінчення воєнного стану в країні та протягом 6 місяців після цього. Але деякі комунальні послуги все одно подорожчають, повідомляє "Обозреватель".

Зазначається, що в середньому після початку опалювального сезону витрати українців на комуналку збільшаться на 80%. Наприклад, за даними Держстату, якщо порівняти період із січня по серпень 2021 року з поточним роком, виявиться, що газ подорожчав приблизно на 16%. Тому за опалення українці платитимуть більше, ніж на рік раніше.

Наприклад, минулого грудня кубометр газу "Нафтогаз" пропонував за 6,33 грн, а у грудні 2022 року — вже за 7,96 грн за куб. Якщо взимку на опалення будинку потрібно 200 кубів газу, значить:

у грудні 2021 року оплата становила 1266 грн;

у грудні 2022 року заплатити доведеться вже 1592 грн.

Що передбачає підписаний президентом закон?

Законопроєкт №7427 передбачає заборону підвищення тарифів для всіх громадян на:

послуги з розподілу газу;

теплову енергію — її виробництво, транспортування та постачання;

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Мораторій діятиме під час воєнного стану в Україні та протягом 6 місяців після його закінчення.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомляв, що гроші на погашення різниці реальної та фіксованої ціни на тарифи держава планує залучити від міжнародних партнерів. На це піде близько 125 млрд грн.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує підвищувати тарифи та продовжить платити субсидії. За словами прем'єра, зараз триває активна підготовка до опалювального сезону, у країні формують запас газу та вугілля.

Також нагадаємо, що українцям можуть переглянути тарифи на газ. За словами голови податкового комітету Данила Гетманцева, поточний тариф невиправдано низький, перегляд цін може відбутися вже у квітні 2023 року.