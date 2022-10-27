Оплата за отопление: почему украинцам придется платить больше

В среднем после начала отопительного сезона расходы украинцев на коммуналку увеличатся на 80%.

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Как известно, в августе 2022 года президент Владимир Зеленский подписал законопроект №7427, который предусматривает запрет на повышение отдельных коммунальных услуг до окончания военного положения в стране и на протяжении 6 месяцев после этого. Но, некоторые коммунальные услуги все равно подорожают, сообщает "Обозреватель".

Отмечается, что в среднем после начала отопительного сезона расходы украинцев на коммуналку увеличатся на 80%. Например, по данным Госстата, если сравнить период с января по август 2021 года с текущим годом, окажется, что газ подорожал примерно на 16%. Поэтому за отопление украинцы будут платить больше, чем годом ранее.

К примеру, в прошлом декабре кубометр газа "Нафтогаз" предлагал за 6,33 грн, а в декабре 2022 года – уже за 7,96 грн за куб. Если зимой на отопление дома нужно 200 кубов газа, значит:

в декабре 2021 года оплата составила 1266 грн;

в декабре 2022 года заплатить придется уже 1592 грн.

Что предусматривает подписанный президентом закон?

Законопроект №7427 предусматривает запрет на повышение тарифов для всех граждан на:

услуги по распределению газа;

тепловую энергию — ее производство, транспортировку и поставку;

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Мораторий будет действовать во время военного положения в Украине и на протяжении 6 месяцев после его окончания.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщал, что деньги на погашение разницы реальной и фиксированной цены на тарифы государство планирует привлечь от международных партнеров. На это пойдет около 125 млрд грн.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует повышать тарифы и продолжит платить субсидии. По словам премьера, сейчас идет активная подготовка к отопительному сезону, в стране формируется запас газа и угля.

Также напомним, что украинцам могут пересмотреть тарифы на газ. По словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, текущий тариф неоправданно низкий, пересмотр цен может состояться уже в апреле 2023 года.