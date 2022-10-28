Запасной план: хватит ли Украине газа зимой, если будут холода (видео)

По мнению эксперта Юрия Щедрина, Украина накопила достаточно газа на зиму, ведь в этом году на 40% сократятся расходы газа из-за остановки промышленных предприятий и из-за уменьшения количества потребителей газа.

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Украина накопила достаточно газа для прохождения отопительного сезона 2022-2023. Но, в случае сильных холодов зимой, нашей стране может понадобиться дополнительная закупка "голубого топлива". Об этом в эфире национального телемарафона рассказал аналитик "Центра развития города" Юрий Щедрин.

Напомним, еще несколько дней назад премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в подземных газохранилищах Украины хранится около 14,2 млрд кубов газа. Этих запасов, по мнению чиновника, хватит для отопительного периода, который обычно заканчивается в апреле. Согласен с мнением премьер-министра и эксперт Юрий Щедрин:

"Я считаю, что этих запасов вполне хватит, ведь у нас в этом году на 40% сократятся расходы газа из-за остановки промышленных предприятий и из-за уменьшения количества потребителей газа", — отметил он.

По словам Юрия Щедрина, критически важным для отопительного сезона является то, насколько холодной будет предстоящая зима в Украине.

"Если зима будет более-менее теплая или умеренная, то этого запаса хватит вполне. Если будет холодная зима, то, видимо, придется что-то докупить, но это экстренный случай", — сказал Юрий Щедрин.

Тем временем, по данным Госстата, после начала отопительного сезона расходы украинцев на коммуналку увеличатся на 80%. Например, если сравнить период с января по август 2021 года с текущим годом, окажется, что газ подорожал примерно на 16%. Поэтому за отопление украинцы будут платить больше, чем годом ранее.

Также Фокус рассказывал, почему по всей Украине введены графики отключений потребителей. А опрошенные Фокусом эксперты сомневаются, что в ближайшее время графики отключений могут стабилизировать.