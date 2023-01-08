Морозы до -20. В Украину пришло похолодание: прогноз погоды на ближайшие дни

На северо-востоке Украины температура ночью опустится до -20 градусов. Подобная тенденция сохранится еще несколько дней.

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Согласно прогнозу Укргидрометцентра, днем 8 января, на территории Украины сохранится морозная погода без осадков. Средняя температура днем составит 3-8 градусов мороза, только она юге страны будет теплее, где температура повысится до +4.

Что касается ночной температуры, то на северо-востоке Украины она опустится до -20 градусов. В то же время в других регионах Украины будет находится на уровне — 9…- 14 градусов. В Киеве дневная температура будет на уровне от 4 до 6 градусов тепла, а ночью она снизится до 10 градусов мороза.

[ + – ] Погода в Украине 8 января Фото: укргидрометцентр

В понедельник, 9 января, синоптики также прогнозируют в Украине морозную погоду без осадков. Холоднее всего будет на севере и востоке страны. Здесь днем температура опуститься до -5 …-9 градусов, а ночью столбики термометров покажут от 10 до 16 градусов мороза.

На западе страны днем будет от 5 до 7 градусов тепла, а ночью – от 0 до 2 градусов мороза. В то же время на юге ночная тмпература опустится до -10, а дневная будет составлять от -2 до +1 градуса.В центре Украины также будет холодно: днем – до -5 градусов, ночью – до -11 градусов.

[ + – ] Погода в Украине 9 января Фото: укргидрометцентр

10 января в западных регионах Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега. При этом дневная температура повысится до 5-7 градусов тепла, а ночная до + 2 градусов. В остальных областях Украины осадков не ожидается.

На востоке ночная температура будет доходить до 13 градусов мороза, а днем до -8. На севере ночью будет до 11 градусов мороза, а днем до -5. На юге и в центре ночью будет до 6 градусов мороза. Дневная температура в центре опустится до -5 градусов, а на юге наоборот повысится до +1 …+5.

[ + – ] Погода в Украине 10 января Фото: укргидрометцентр

Очень похожая погода с такими же температурными показателями должна сохранится в Украине и в среду, 11 января. Осадки в виде мокрого снега выпадут только на западе страны.

[ + – ] Погода в Украине 11 января Фото: укргидрометцентр

А 12 января на всей территории Украины будет немного теплее, без осадков. В среднем ночная температура будет составлять 4 – 8 градусов мороза, а дневная – от 3 до 7 градусов мороза на севере, востоке и в центре, а на западе и юге она поднимется до 4 градусов тепла.

[ + – ] Погода в Украине 12 января Фото: укргидрометцентр

Фокус уже писал о том, что синоптики обещали до конца этой недели снижение температуры до -19 градусов.

Также Фокус писал о том, какой будет погода в начале января 2023 года.