До минус 19: синоптики обещают сильные морозы в Украине уже до конца недели

Первые дни нового года порадовали украинцев теплом, но погода уже начала меняться. В Укргидрометцентре прогнозируют осадки в стране в виде дождя и снега.

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Первые дни 2023 году выдались теплыми. Тем не менее синоптик Украинского гидрометцентра Диана Кривобок прогнозирует, что уже к концу недели в некоторых регионах Украины температура упадет до 10 градусов мороза днем и 19 градусов мороза ночью. Об этом она рассказала в эфире телеканала "ТСН".

По ее словам, снижение температуры и осадки в Украине можно будет зафиксировать с завтрашнего дня.

"Уже начиная с 5-6 января смена синоптического фона — это снижение температуры и осадки в виде дождя, снега", — прокомментировала эксперт.

Как отметила Кривобок, циклон с севера принесет в Украину к ближайшим выходным серьезное похолодание. Днем температура на северо-востоке страны упадет до минус 10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 14-19 градусов.

Несколько иная картина будет в западных регионах Украины.

"В Карпатах, Закарпатье завтра [5 января] будет +2+3 градуса, однако потом постепенно мороз будет усиливаться до -4-10 градусов мороза днем и ночью", — добавила Кривобок.

Напомним, украинские синоптики дали свой прогноз на январь. Эксперты сходятся на том, что в течение месяца в стране будет существенное похолодание со снегопадами и морозами до -20 градусов.

В конце октября метеорологи публиковали прогноз погоды в Украине на зиму и предупреждали, что погодные условия в нашей стране будут приближаться к европейскому климату.