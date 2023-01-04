До мінус 19: синоптики обіцяють сильні морози в Україні вже до кінця тижня

Перші дні нового року порадували українців теплом, але погода вже почала змінюватися. В Укргідрометцентрі прогнозують опади в країні у вигляді дощу та снігу.

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Перші дні 2023 видалися теплими. Тим не менш синоптикиня Українського гідрометцентру Діана Кривобок прогнозує, що вже до кінця тижня в деяких регіонах України температура впаде до 10 градусів морозу вдень і 19 градусів морозу вночі. Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "ТСН".

За її словами, зниження температури та опади в Україні можна буде зафіксувати із завтрашнього дня.

"Уже починаючи з 5-6 січня зміна синоптичного фону — це зниження температури й опади у вигляді дощу, снігу", — прокоментувала експертка.

Як зазначила Кривобок, циклон із півночі принесе в Україну до найближчих вихідних серйозне похолодання. Удень температура на північному сході країни впаде до мінус 10 градусів, вночі стовпчики термометрів опустяться до мінус 14-19 градусів.

Дещо інша картина буде в західних регіонах України.

"У Карпатах, Закарпатті завтра [5 січня] буде +2+3 градуси, проте потім поступово мороз посилюватиметься до -4-10 градусів морозу вдень і вночі", — додала Кривобок.

Нагадаємо, українські синоптики дали свій прогноз на січень. Експерти сходяться на тому, що протягом місяця в країні буде суттєве похолодання зі снігопадами та морозами до -20 градусів.

Наприкінці жовтня метеорологи публікували прогноз погоди в Україні на зиму та попереджали, що погодні умови в нашій країні наближатимуться до європейського клімату.