"Найскладніший день": у ДТЕК розповіли, як потепління вплине на енергосистему України

За словами гендиректора Yasno Сергія Коваленка, для повного відновлення енергосистеми України потрібно багато часу та коштів.

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Увечері, 12 січня, генеральний директор компанії Yasno, яка входить до холдингу ДТЕК, Сергій Коваленко повідомив, що з 13 січня в Україні очікується потепління. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"За прогнозами погоди сьогодні найскладніший день. Із завтрашнього дня почне тепліти", — заявив гендиректор.

При цьому він наголосив, що покращення ситуації з електропостачанням не буде різким. Для остаточного відновлення енергосистеми потрібна велика кількість часу та ресурсів.

"Я вдячний енергетикам, які допомагають усіма силами, щоб ми витримали цю зиму. Але нагадую про відповідальність кожного, тому що всі ми так чи інакше — учасники енергосистеми", — зазначив Коваленко.

Гендиректор Yasno також розповів, чи існують погодні умови, які критично загрожують енергетичній інфраструктурі України. Він зазначив, що зі зниженням температури повітря обмеження у подаванні світла зростатимуть.

"Не можна сказати, що якщо на вулиці буде, умовно -20°, система стане. Генерація продовжить працювати, електроенергія вироблятиметься і поставлятиме стільки, скільки буде можливо на конкретний момент часу", — пише Сергій Коваленко.

Раніше, 10 січня Коваленко повідомляв, що в українській столиці відключатимуть електрику в години, позначені у графіках сірим кольором. Цей захід пов'язаний з різким збільшенням енергоспоживання через зниження температури.

Нагадаємо, що 11 січня голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький припустив, що найближчими вихідними українці зможуть отримувати більше електроенергії у зв'язку з майбутнім потеплінням.

Фокус також писав про те, що згідно з прогнозами синоптиків, 13-14 січня очікується аномальне потепління. За словами синоптика Станіслава Щедріна, у деяких регіонах України температура повітря може сягати +10 градусів.