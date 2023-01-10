Свет в Киеве могут начать выключать в "серых" зонах: разъяснение ДТЭК

По словам гендиректора Yasno Cергея Коваленко, пропорциональные ограничения коснуться как бытовых потребителей, так и бизнеса с промышленностью.

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В Киеве из-за дефицита электроэнергии потребителей начнут обесточивать в те часы, которые на графиках стабилизационных отключений электричества обозначены светло-серым цветом. Об этом сообщил гендиректор Yasno (компания, которая входит в холдинг ДТЭК, — ред.) Cергей Коваленко на своей официальной странице в Фейсбуке.

"Объемы ограничений сейчас таковы, что свет, наиболее вероятно, будет отключен в светло-серых зонах графика. Это сложно принять после длительного времени без отключений, но такова наша новая реальность сейчас", — написал Коваленко.

По его словам, в связи с резким увеличением энергопотребления из-за снижения температуры, дефицит мощностей становится с каждым днем все больше.

[ + – ] Пример графика отключения электричества в Киеве Фото: Скриншот

Как распределяется электроэнергия между потребителями в Украине и Киеве

По словам Сергея Коваленко, распределением света на всех пользователей занимаются диспетчеры операторов системы распределения. Им доводят до сведения ограничения, с которыми работает энергосистема в конкретный момент времени.

Самой первой задачей по обеспечению диспетчеров является подключение критической инфраструктуры. Быть непрерывно заживленными должны больницы, пожарные части, коммунальные предприятия. Обычно они потребляют около 25–30% от общих объемов.

Далее следует сбалансировано распределить остальную электроэнергию между бытовыми потребителями и бизнесами. Здесь в ход идут очереди и группы.

Когда объемы потребления бизнеса и промышленности растут, у них такие же пропорциональные ограничения, что и у населения.

Напомним, 9 января Фокус сообщал о том, что Киев вернулся к аварийным отключениям электричества. По словам гендиректора Yasno Cергея Коваленко, резкое снижение температуры воздуха спровоцировало рост энергопотребления и перегрузку энергосетей в столице.

Кроме того, 8 января стало известно, что энергетики разрабатывают для украинской столицы новую схему электроснабжения. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы с середины февраля запустить в Киеве схему, благодаря которой системы подачи воды и отопления всегда будут с генерацией.