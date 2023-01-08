"Киев будет стоять". Энергетики разработывают новую схему электроснабжения: когда заработает

"Киеву будет не страшен любой блэкаут". Энергетики планируют запустить новую схему снабжения, так что системы подачи воды и отопления всегда будут с генерацией.

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Киев и Киевская область относятся к энергодефицитным районам Украины. Регион имеет внешние источники питания и небольшие внутренние мощности. Поэтому столица остается самым уязвимым местом — и об этом знают россияне, которые регулярно пытаются обесточить город. Однако через месяц Киеву блэкаут уже может не грозить. Такой прогноз высказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона.

По словам Харченко, сейчас энергетики работают над тем, чтобы с середины февраля запустить в столице новую схему электроснабжения, благодаря которой системы подачи воды и отопления всегда будут с генерацией. Для этого потребуется время и много денег, однако доноры помогают Украине с этим вопросом.

"Если все удастся сделать так, как сейчас запланировано, то с середины февраля Киеву будет не страшен любой блэкаут. Киев будет стоять. Если система и не будет работать, то все равно люди получат тепло и воду", — сказал он.

В будущем по такому же примеру будут обеспечиваться другие крупные украинские города, пояснил энергетик.

Александр Харченко также отметил, что самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в Херсоне и Николаеве. В Одессе ситуация улучшилась, однако также остается сложной из-за того, что регион был наименее развит в плане энергосетей.

"Харьков — очень разбито все… И есть еще один город где очень сложная ситуация — это Львов. Во Львов целились много раз, и многие объекты просто полностью уничтожены", — добавил директор Центра исследования энергетики.

Напомним, 6 января премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что аварийные отключения электричества могут продолжаться, ведь РФ готова нанести новый массированный ракетный удар по объектам энергетики.

1 января глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергетики Украины научились готовиться к российским обстрелам и минимизировать последствия ударов по инфраструктуре.