Аварійні відключення світла будуть: РФ готова завдати нового ракетного удару по Україні, — Шмигаль

За словами глави уряду, під новий удар окупантів може потрапити цивільний сектор та інфраструктура. І додав, що зараз енергетичний сектор України стабільний, а аварійних відключень немає через ремонтні роботи, що тривають.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Росія готова до завдання удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Про це прем'єр заявив під час засідання уряду.

За його словами, 5 січня споживання електроенергії в Україні зросло. Тому в центрі та на сході країни, а також в Одесі, Львові та Дніпрі довелося запровадити графіки планових відключень. Щобільше, очікується серйозне похолодання, тому споживання знову зросте і дефіцит в енергосистемі збільшиться.

"Окрім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готовими до відновлення аварійних відключень", — написав Шмигаль.

Прем'єр-міністр заявив, що зараз енергосистема України працює стабільно, ремонти продовжуються, а тому аварійних відключень практично немає. У підземних газових сховищах зараз 11,7 млрд кубів газу, а на складах 1,2 млн тонн вугілля. Партнери виділяють гроші, щоб Україна додатково змогла придбати потрібні ресурси.

"Можемо сказати, що поки успішно долаємо виклики зими", — сказав Шмигаль.

Він також заявив, що уряд зробить усе можливе, щоб 2023 став великим кроком до відновлення економіки України.

"Уряд зі свого боку допомагатиме приватному сектору, буде продовжено програми пільгового кредитування для відновлення бізнесу. Програму грантів "Єробота" також буде продовжено. Регуляторні та фіскальні стимули в межах індустріальних парків та інвестицій також продовжаться", — сказав Шмигаль.

За його словами, головним завданням є продовження економічного безвізу з Євросоюзом, у межах якого знято всі мита на українську продукцію, що експортується до Європи. Серед пріоритетів також будуть нові маршрути та логістика.

[ + – ] Шмигаль про ситуацію в енергетиці

Нагадаємо, що раніше "Укренерго" попередило про можливі аварійні відключення світла в Україні. Додаткові обмеження українцям можуть запровадити через несприятливу погоду, на тлі якої зростає зростання споживання енергії.

Також Фокус писав, що розвідка заявила, що Путін планує використати територію Криму для організації ядерних провокацій. За словами представника ГУР Андрія Юсова, у Кремлі усвідомлюють, що такі провокації стануть останнім кроком на шляху до кінця найсучаснішої Росії та режиму Путіна.