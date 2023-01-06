Будут аварийные отключения света: РФ готова нанести новый ракетный удар по Украине, — Шмыгаль

По словам главы правительства, под новый удар оккупантов может попасть гражданский сектор и инфраструктура. И добавил, что сейчас энергетический сектор Украины стабилен, а аварийных отключений нет из-за продолжающихся ремонтных работ.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия готова к нанесению удара по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом премьер заявил во время заседания правительства.

По его словам, 5 января потребление электроэнергии в Украине выросло. Поэтому в центре и на востоке страны, а также в Одессе, Львове и Днепре пришлось ввести графики плановых отключений. Более того, ожидается серьезное похолодание, а потому потребление снова вырастет и дефицит в энергосистеме увеличится.

"Кроме этого, враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений", — написал Шмыгаль.

Премьер-министр заявил, что сейчас энергосистема Украины работает стабильно, ремонты продолжаются, а потому аварийных отключений практически нет. В подземных газовых хранилищах сейчас 11,7 млрд кубов газа, а на складах 1,2 млн тонн угля. Партнеры выделяют деньги, чтобы Украина дополнительно смогла приобрести необходимые ресурсы.

"Можем сказать, что пока успешно преодолеваем вызовы зимы", — сказал Шмыгаль.

Он также заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы 2023 год стал большим шагом к восстановлению экономики Украины.

"Правительство со своей стороны будет помогать частному сектору, будут продлены программы льготного кредитования для восстановления бизнеса. Программа грантов "Єробота" также будет продлена. Регуляторные и фискальные стимулы в рамках индустриальных парков и инвестиций также продолжатся", — сказал Шмыгаль.

По его словам, главным заданием является продолжение экономического безвиза с Евросоюзом, в рамках которого были сняты все пошлины на украинскую продукцию, экспортируемую в Европу. Среди приоритетов также будут новые маршруты и логистика.

[ + – ] Шмыгаль о ситуации в энергетике

Напомним, что ранее "Укрэнерго" предупредило о возможных аварийных отключениях света в Украине. Дополнительные ограничения украинцам могут ввести из-за неблагоприятной погоды, на фоне которой увеличивается рост потребления энергии.

Также Фокус писал, что разведка заявила, что Путин планирует использовать территорию Крыма для организации ядерных провокаций. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в Кремле осознают, что подобные провокации станут последним шагом на пути к концу самой современной России и режима Путина.