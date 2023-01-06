Путин планирует использовать территорию Крыма для организации ядерных провокаций, — разведка

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в Кремле осознают, что подобные провокации станут последним шагом на пути к концу самой современной России и режима Путина.

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На территории оккупированного Крыма Россия разместила носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Таким образом президент РФ Владимир Путин рассматривает территорию полуострова как плацдарм для проведения ядерных провокаций против Украины. Об этом 6 января в эфире телеканала FREEДOM заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, в Минобороны не исключают угрозы ядерной провокации со стороны оккупированного Крыма, а также Беларуси, однако ситуация нашей разведкой отслеживаться, поэтому никакой неожиданности в этом отношении не будет. Вместе с тем в Кремле осознают, что любая провокация подобного рода будет последним шагом в сторону конца путинского режима, подчеркнул Юсов.

"Эта угроза лишь приблизит конец самой современной России и режима Путина. Есть информация о том, что и оккупированный Крым и территория Беларуси Путиным рассматривается для проведения подобного рода провокаций", — сказал Юсов.

Оценивая военно-политические цели Путина в 2023 году, Юсов отметил, что в приоритете у него прежде всего оккупация всей территории Луганской и Донецкой областей, а также удержание сухопутного крымского коридора. Для реализации этих задач не исключено, что противник будет отвлекать Силы обороны провокациями на других направлениях, в том числе и со стороны Беларуси.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк 3 января заявил, что Россия разместила на территории оккупированного Крыма носители тактического ядерного оружия. Речь идет о наземных комплексах, кораблях-ракетоносителях и боевой авиации.

Экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко 29 декабря рассказал, что Александр Лукашенко согласился разместить на территории республики российские носители ядерного оружия. Такими являются штурмовики Су-25, которые прошли необходимую модернизацию, и ракетные комплексы "Искандер".