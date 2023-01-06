Путін планує використати територію Криму для організації ядерних провокацій, — розвідка

За словами представника ГУР Андрія Юсова, у Кремлі усвідомлюють, що подібні провокації стануть останнім кроком на шляху до кінця найсучаснішої Росії та режиму Путіна.

Related video

На території окупованого Криму Росія розмістила носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування. Таким чином, президент РФ Володимир Путін розглядає територію півострова як плацдарм для проведення ядерних провокацій проти України. Про це 6 січня в ефірі телеканалу "FREEДOM" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, у Міноборони не виключають загрози ядерної провокації з боку окупованого Криму, а також Білорусі, проте ситуація нашою розвідкою відстежуватиметься, тому жодної несподіванки щодо цього не буде. Водночас у Кремлі усвідомлюють, що будь-яка подібна провокація буде останнім кроком у бік кінця путінського режиму, підкреслив Юсов.

"Ця загроза лише наблизить кінець найсучаснішої Росії та режиму Путіна. Є інформація про те, що і окупований Крим і територія Білорусі Путіним розглядається для проведення таких провокацій", — сказав Юсов.

Оцінюючи військово-політичні цілі Путіна у 2023 році, Юсов зазначив, що в пріоритеті у нього насамперед окупація всієї території Луганської та Донецької областей, а також утримання сухопутного кримського коридору. Для реалізації цих завдань не виключено, що противник відволікатиме Сили оборони провокаціями на інших напрямках, у тому числі і з боку Білорусі.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк 3 січня заявив, що Росія розмістила на території окупованого Криму носії тактичної ядерної зброї. Йдеться про наземні комплекси, кораблі-ракетоносці та бойову авіацію.

Ексміністр культури Білорусі Павло Латушко 29 грудня розповів, що Олександр Лукашенко погодився розмістити на території республіки російські носії ядерної зброї. Такими є штурмовики Су-25, які пройшли необхідну модернізацію та ракетні комплекси "Іскандер".