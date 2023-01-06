"Укрэнерго" предупреждает о возможных аварийных отключениях света в Украине (фото)

Дополнительные ограничения украинцам могут ввести из-за неблагоприятной погоды, на фоне которой увеличивается рост потребления энергии.

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В пятницу, 6 января, в Украине могут ввести аварийные отключения света. Об этом информирует пресс-служба оператор системы передачи энергии "Укрэнерго".

Как отмечают в ведомстве, в Украине, по состоянию на 11:00 6 января, растет уровень потребления электроэнергии. "Укрэнерго" объясняет это неблагоприятными погодными условиями, которые сопровождаются существенным снижением температуры воздуха.

Из-за превышения лимитов потребления, которые были установлены для всех областей, в Украину могут ввести аварийные отключения света, поэтому оператор призвал украинцев более разумно потреблять электроэнергию, чтобы избежать дополнительных ограничений.

"Для обеспечения баланса в энергосистеме всем областям были установлены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 23:00. 5 января из-за превышения лимитов в большинстве регионов вводились аварийные отключения света. В ближайшее время ожидается значительное похолодание, которое приведет к стремительному увеличению потребления, которое, в свою очередь, энергосистема не в состоянии покрыть из-за разрушений и оккупации части электростанций", — добавили в "Укрэнерго", анонсируя возможные аварийные отключения света.

На сайте ДТЭК "Киевские электросети", в свою очередь, сказано, что в Киеве действуют почасовые графики стабилизационных отключений света. Бытовые потребители могут уточнить информацию о возможных ограничениях, ознакомившись со специальным графиком.

[ + – ] В Киеве действуют почасовые графики отключения света

Отметим, что с 3 января в Киеве начали действовать почасовые графики отключения света. Компания ДТЭК "Киевские электросети" объяснила введение ограничений для бытовых потребителей ростом уровня потребления промышленностью.

Несколькими днями ранее в Кабинете министров предупреждали, что отключения света и массовое использование генераторов спровоцирует рост цен на продукты в Украине.