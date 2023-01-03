Благодаря теплой погоде: в Украине не будут отключать свет до 14:00, — Укрэнерго (фото)

В ДТЭК, в свою очередь, предупреждают, что с 14:00 в Киеве начнут действовать графики стабилизационных отключений.

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До 14:00 3 января в Украине не планируют вводить отключения электроэнергии. Об этом информирует пресс-служба оператора системы передачи энергии "Укрэнерго".

Сообщается, что утром 3 января в Украине зафиксисровано снижение потребления электроэнергии. В "Укрэнерго" это объясняют благоприятными погодными условиями и вырабатыватием достаточного количества энергии для покрытия нагрузки на энергосеть.

Оператор также заверяет, что до 14:00 3 января в Украине не ожидаются отключения электроэнергии бытовым потребителям.

"В то же время, на вечер прогнозируется постепенный рост потребления. Поэтому диспетчерский центр Укрэнерго довел лимиты потребления в области на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно", — продолжили в пресс-службе оператора.

"Укрэнерго" также напомнило, что накануне ВС РФ осуществили очередные удары по объектам энергоинфраструктуры в южных и восточных областях, в результате чего были повреждены распределительные сети. Ремонтные работы будут проведены сразу после того, как бригады получат соответствующее разрешение от военного командования.

[ + – ] До 14:00 в Украине не будут вводить отключения электроэнергии

Пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети", в свою очередь, предупреждает, что с 14:00 в Киеве начнут действовать графики стабилизационных отключений света. Введение ограничений для бытовых потребителей объясняют, что в энергосети растет уровень потребления энергии промышленностью.

Отметим, что 2 января в Киеве были введены аварийные отключения электроэнергии после ночной атаки иранских дронов-камикадзе Shahed, которые повредили объекты критической инфраструктуры в столице.

Днем ранее Министерство энергетики предупреждало, что отключения света в Украине будут продолжаться как минимум до конца отопительного сезона.