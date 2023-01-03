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Экономика Веерные отключения после обстрелов РФ

Благодаря теплой погоде: в Украине не будут отключать свет до 14:00, — Укрэнерго (фото)

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С 14:00 в Киеве начнут отключать электроэнергию

В ДТЭК, в свою очередь, предупреждают, что с 14:00 в Киеве начнут действовать графики стабилизационных отключений.

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До 14:00 3 января в Украине не планируют вводить отключения электроэнергии. Об этом информирует пресс-служба оператора системы передачи энергии "Укрэнерго".

Сообщается, что утром 3 января в Украине зафиксисровано снижение потребления электроэнергии. В "Укрэнерго" это объясняют благоприятными погодными условиями и вырабатыватием достаточного количества энергии для покрытия нагрузки на энергосеть.

Оператор также заверяет, что до 14:00 3 января в Украине не ожидаются отключения электроэнергии бытовым потребителям.

"В то же время, на вечер прогнозируется постепенный рост потребления. Поэтому диспетчерский центр Укрэнерго довел лимиты потребления в области на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно", — продолжили в пресс-службе оператора.

"Укрэнерго" также напомнило, что накануне ВС РФ осуществили очередные удары по объектам энергоинфраструктуры в южных и восточных областях, в результате чего были повреждены распределительные сети. Ремонтные работы будут проведены сразу после того, как бригады получат соответствующее разрешение от военного командования.

Отключения свет электроэнергия графики ДТЭК Укрэнерго энергообъекты Fullscreen
До 14:00 в Украине не будут вводить отключения электроэнергии

Пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети", в свою очередь, предупреждает, что с 14:00 в Киеве начнут действовать графики стабилизационных отключений света. Введение ограничений для бытовых потребителей объясняют, что в энергосети растет уровень потребления энергии промышленностью.

Отметим, что 2 января в Киеве были введены аварийные отключения электроэнергии после ночной атаки иранских дронов-камикадзе Shahed, которые повредили объекты критической инфраструктуры в столице.

Днем ранее Министерство энергетики предупреждало, что отключения света в Украине будут продолжаться как минимум до конца отопительного сезона.