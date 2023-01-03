Завдяки теплій погоді: в Україні не відключатимуть світло до 14:00, — Укренерго (фото)
У ДТЕК, зі свого боку, попереджають, що з 14:00 у Києві почнуть діяти графіки стабілізаційних відключень.
До 14:00 3 січня в Україні не планують запроваджувати відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба оператора системи передавання енергії "Укренерго".
Повідомляється, що вранці 3 січня в Україні зафіксовано зниження споживання електроенергії. В "Укренерго" це пояснюють сприятливими погодними умовами та виробленням достатньої кількості енергії для покриття навантаження на енергомережу.
Оператор також запевняє, що до 14:00 3 січня в Україні не очікуються відключення електроенергії побутовим споживачам.
"Водночас, на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтесь енергоємними приладами почергово", — продовжили в пресслужбі оператора.
"Укренерго" також нагадала, що напередодні ЗС РФ здійснили чергові удари по об'єктах енергоінфраструктури у південних і східних областях, унаслідок чого було пошкоджено розподільчі мережі. Ремонтні роботи будуть проведені одразу після того, як бригади отримають відповідний дозвіл від військового командування.
Пресслужба ДТЕК "Київські електромережі", зі свого боку, попереджає, що з 14:00 у Києві почнуть діяти графіки стабілізаційних відключень світла. Запровадження обмежень для побутових споживачів пояснюють, що в енергомережі росте рівень споживання енергії промисловістю.
Зазначимо, що 2 січня у Києві було запроваджено аварійні відключення електроенергії після нічної атаки іранських дронів-камікадзе Shahed, які пошкодили об'єкти критичної інфраструктури у столиці.
На день раніше Міністерство енергетики попереджало, що відключення світла в Україні продовжуватиметься як мінімум до кінця опалювального сезону.