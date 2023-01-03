Завдяки теплій погоді: в Україні не відключатимуть світло до 14:00, — Укренерго (фото)

У ДТЕК, зі свого боку, попереджають, що з 14:00 у Києві почнуть діяти графіки стабілізаційних відключень.

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До 14:00 3 січня в Україні не планують запроваджувати відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба оператора системи передавання енергії "Укренерго".

Повідомляється, що вранці 3 січня в Україні зафіксовано зниження споживання електроенергії. В "Укренерго" це пояснюють сприятливими погодними умовами та виробленням достатньої кількості енергії для покриття навантаження на енергомережу.

Оператор також запевняє, що до 14:00 3 січня в Україні не очікуються відключення електроенергії побутовим споживачам.

"Водночас, на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтесь енергоємними приладами почергово", — продовжили в пресслужбі оператора.

"Укренерго" також нагадала, що напередодні ЗС РФ здійснили чергові удари по об'єктах енергоінфраструктури у південних і східних областях, унаслідок чого було пошкоджено розподільчі мережі. Ремонтні роботи будуть проведені одразу після того, як бригади отримають відповідний дозвіл від військового командування.

[ + – ] До 14:00 в Україні не вводитимуть відключення електроенергії

Пресслужба ДТЕК "Київські електромережі", зі свого боку, попереджає, що з 14:00 у Києві почнуть діяти графіки стабілізаційних відключень світла. Запровадження обмежень для побутових споживачів пояснюють, що в енергомережі росте рівень споживання енергії промисловістю.

Зазначимо, що 2 січня у Києві було запроваджено аварійні відключення електроенергії після нічної атаки іранських дронів-камікадзе Shahed, які пошкодили об'єкти критичної інфраструктури у столиці.

На день раніше Міністерство енергетики попереджало, що відключення світла в Україні продовжуватиметься як мінімум до кінця опалювального сезону.