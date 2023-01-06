"Укренерго" попереджає про можливі аварійні відключення світла в Україні (фото)

Додаткові обмеження українцям можуть запровадити через несприятливу погоду, на тлі якої зростає споживання енергії.

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У п'ятницю, 6 січня, в Україні можуть запровадити аварійні відключення світла. Про це повідомляє пресслужба оператора системи передачі енергії "Укренерго".

Як зазначають у відомстві, в Україні станом на 11:00 6 січня зростає рівень споживання електроенергії. "Укренерго" пояснює це несприятливими погодними умовами, що супроводжуються суттєвим зниженням температури повітря.

Через перевищення лімітів споживання, які встановлені для всіх областей, в Україну можуть запровадити аварійні відключення світла, тому оператор закликав українців розумніше споживати електроенергію, щоб уникнути додаткових обмежень.

"Для забезпечення балансу в енергосистемі всім областям були встановлені ліміти споживання, що діють з 8:00 до 23:00. 5 січня через перевищення лімітів у більшості регіонів вводилися аварійні відключення світла. Найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке, зі свого боку, енергосистема не в змозі покрити через руйнування та окупацію частини електростанцій", — додали в "Укренерго", анонсуючи можливі аварійні відключення світла.

На сайті ДТЕК "Київські електромережі", зі свого боку, сказано, що у Києві діють погодинні графіки стабілізаційних відключень світла. Побутові споживачі можуть уточнити інформацію про можливі обмеження, ознайомившись зі спеціальним графіком.

[ + – ] У Києві діють погодинні графіки відключення світла

Зазначимо, що з 3 січня у Києві почали діяти погодинні графіки відключення світла. Компанія ДТЕК "Київські електромережі" пояснила запровадження обмежень для побутових споживачів зростанням рівня споживання промисловістю.

Декількома днями раніше в Кабінеті міністрів попереджали, що відключення світла і масове використання генераторів спровокує зростання цін на продукти в Україні.