У Кабміні анонсували підвищення цін на продукти через відключення світла

Для безперебійного виробництва продукції, як запевняють Мінагро, ключові підприємства хочуть забезпечити генераторами.

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Відключення світла в Україні та масове використання генераторів спровокує зростання цін на продукти. Про це 3 січня в ефірі національного телемарафону попередив заступник голови Міністерства аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, перебої з електроенергією на підприємствах у багатьох випадках є критичними.

Через масові відключення світла виробництва змушені переходити на генератори, використання яких призведе до зростання цін на продукти в Україні. У цьому контексті Тарас Висоцький прогнозує підвищення цін на рівні 3-5%.

Заступник міністра профільного міністра запевнив, що відомство має кілька стратегій, які дозволять забезпечити підприємства генераторами для безперебійного виробництва продукції.

"Також міністерство приймає заявки, зокрема, від тваринницьких ферм для включення їх до переліку критичної інфраструктури. Нам дуже важливо забезпечити електроенергією всі виробничі цикли. Підвищення (цін на продукти — ред.) коливатиметься на рівні близько 3-5%. Важливо, що суттєвого зменшення виробництва за ці кілька місяців не відбувалося", — наголосив Висоцький і додав, що багато українських аграріїв продовжують старанно працювати навіть в умовах обстрілів та відключень світла.

Зазначимо, що з 3 грудня у Києві почали діяти графіки стабілізаційних відключень світла. Обмеження для побутових споживачів запровадили через зростання рівня споживання електроенергії промисловістю.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, які продукти можуть подорожчати в Україні під час новорічних свят.