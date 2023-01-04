В Кабмине анонсировали повышение цен на продукты из-за отключений света

Для бесперебойного производства продукции, как заверяют в Минагро, ключевые предприятия хотят обеспечить генераторами.

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Отключения света в Украине и массовое использование генераторов спровоцирует рост цен на продукты. Об этом 3 января в эфире национального телемарафона предупредил замглавы Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, перебои с электроэнергией на предприятиях во многих случаях являются критическими.

Из-за массовых отключений света производства вынуждены переходить на генераторы, использование которых приведет к росту цен на продукты в Украине. В этом контексте Тарас Высоцкий прогнозирует повышение расценок на уровне 3-5%.

Замминистра профильного министра заверил, что у ведомства в распоряжении есть несколько стратегий, которые позволят обеспечить предприятия генераторами для бесперебойного производства продукции.

"Также министерство принимает заявки, в частности, от животноводческих ферм для включения их в перечень критической инфраструктуры. Нам очень важно обеспечить электроэнергией все производственные циклы. Повышение (цен на продукты — ред.) будет колебаться на уровне около 3-5%. Важно, что существенного уменьшения производства за эти несколько месяцев не происходило", — подчеркнул Высоцкий и добавил, что многие украинские аграрии продолжают усердно работать даже в условиях обстрелов и отключений света.

Отметим, что с 3 декабря в Киеве начали действовать графики стабилизационных отключений света. Ограничения для бытовых потребителей ввели из-за роста уровня потребления электроэнергии промышленностью.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, какие продукты могут подорожать в Украине во время новогодних праздников.