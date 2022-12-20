Новогодние цены. Какие продукты могут еще подорожать в канун праздников

В 2022 году финансовые трудности, которые испытывали многие украинцы из-за полномасштабной войны, дополнительно усугубил рост цен на многие товары первой необходимости. Однако это еще не предел — быстро обуздать инфляцию в условиях войны в Украине не удастся.

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В 2022 году подорожание большинства продуктов заметно ускорилось из-за факторов, прямо или косвенно связанных с российским вторжением, о чем Фокус пишет в своем обзоре "Инфляция перед Рождеством. Сколько стоит новогодний стол и что дорожает перед праздниками".

По версии Агроцентра KSE в гонке подорожания продовольствия в 2022 году места распределились следующим образом:

Лук репчатый: 138%

Морковь: 135%

Яйца куриные категории С1: 76%

Крупы гречишные: 55%

Свинина: 42%

Крупа овсяная: 38%

Пшено: 34%

Сахар: 33%

Сметана жирностью до 15% включительно: 31%

Масло сливочное жирностью до 82,5% включительно: 30%

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% включительно: 24%

Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы: 21%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный: 19%

Птица (тушки куриные): 19%

Масло подсолнечное: 16%

Батон: 15%

Картофель: 12%

Мука пшеничная: 10%

Говядина (1 категории): 6%

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В декабре рост цен на продовольствие не остановится — на этот период приходится традиционное подорожание отдельных продуктов под влиянием сезонных факторов и праздничного всплеска потребления.

Валентин Литвинов, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, напоминает, что в декабре 2021 года наиболее ощутимо подорожали следующие продукты:

Капуста белокочанная: 77%

Буряк: 45%

Морковь: 45%

Лук репчатый: 24%

Яйца куриные категории С1: 18%

Однако, в отличие от декабря 2021-го, по оценке Валентина Литвинова в этом году цены на овощи будут стабильны благодаря хорошему урожаю, но при условии продолжения ракетного террора, с большими проблемами могут столкнуться переработчики мясомолочной продукции и производители товаров, требующих специальных условий хранения. То есть, нельзя исключать перебоев с поставками и роста цен на эти группы товаров.

[ + – ] Цены на мясо в Украине зимой могут вырасти Фото: Getty Images

Многих украинцев в конце 2022 года волнует вопрос о том, когда подешевеют яйца? Ведь в 2022 году рост цен на этот продукт начался задолго до декабря. Однако, по мнению Валентина Литвинова, цены на яйца скоро должны выйти на плато, после чего ближе к февралю-марту в связи с увеличением производства яиц появятся предпосылки для снижения цен. Простыми словами, яйца начнут дешеветь с февраля 2023 года.

В свою очередь, ученые Института аграрной экономики прогнозируют в канун Нового года рост розничных цен на следующие продукты:

мясо: до 7%

молоко и молокопродукты: до 5-7%

овощи из борщевого набора: до 5-7%

Впрочем, даже после того, как уляжется праздничный пик потребления, опрошенные Фокусом эксперты не видят предпосылок для замедления инфляции. В частности, Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU, прогнозирует гарантированный рост потребительских цен до конца зимы. И, по оценке эксперта, только с марта 2023 года возможно появление устойчивого тренда к замедлению инфляции.

Ранее Фокус выяснил какие ТОП-10 товаров пользуются наибольшим спросом среди украинцев в ситуации частых отключений света. Также Фокус разбирался почему осенью 2022 года повысилась стоимость образования, а магистратуры ВУЗов переполнены студентами.