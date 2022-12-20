Новогодние цены. Какие продукты могут еще подорожать в канун праздников
В 2022 году финансовые трудности, которые испытывали многие украинцы из-за полномасштабной войны, дополнительно усугубил рост цен на многие товары первой необходимости. Однако это еще не предел — быстро обуздать инфляцию в условиях войны в Украине не удастся.
В 2022 году подорожание большинства продуктов заметно ускорилось из-за факторов, прямо или косвенно связанных с российским вторжением, о чем Фокус пишет в своем обзоре "Инфляция перед Рождеством. Сколько стоит новогодний стол и что дорожает перед праздниками".
По версии Агроцентра KSE в гонке подорожания продовольствия в 2022 году места распределились следующим образом:
- Лук репчатый: 138%
- Морковь: 135%
- Яйца куриные категории С1: 76%
- Крупы гречишные: 55%
- Свинина: 42%
- Крупа овсяная: 38%
- Пшено: 34%
- Сахар: 33%
- Сметана жирностью до 15% включительно: 31%
- Масло сливочное жирностью до 82,5% включительно: 30%
- Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% включительно: 24%
- Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы: 21%
- Хлеб ржаной, ржано-пшеничный: 19%
- Птица (тушки куриные): 19%
- Масло подсолнечное: 16%
- Батон: 15%
- Картофель: 12%
- Мука пшеничная: 10%
- Говядина (1 категории): 6%
В декабре рост цен на продовольствие не остановится — на этот период приходится традиционное подорожание отдельных продуктов под влиянием сезонных факторов и праздничного всплеска потребления.
Валентин Литвинов, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, напоминает, что в декабре 2021 года наиболее ощутимо подорожали следующие продукты:
- Капуста белокочанная: 77%
- Буряк: 45%
- Морковь: 45%
- Лук репчатый: 24%
- Яйца куриные категории С1: 18%
Однако, в отличие от декабря 2021-го, по оценке Валентина Литвинова в этом году цены на овощи будут стабильны благодаря хорошему урожаю, но при условии продолжения ракетного террора, с большими проблемами могут столкнуться переработчики мясомолочной продукции и производители товаров, требующих специальных условий хранения. То есть, нельзя исключать перебоев с поставками и роста цен на эти группы товаров.
Многих украинцев в конце 2022 года волнует вопрос о том, когда подешевеют яйца? Ведь в 2022 году рост цен на этот продукт начался задолго до декабря. Однако, по мнению Валентина Литвинова, цены на яйца скоро должны выйти на плато, после чего ближе к февралю-марту в связи с увеличением производства яиц появятся предпосылки для снижения цен. Простыми словами, яйца начнут дешеветь с февраля 2023 года.
В свою очередь, ученые Института аграрной экономики прогнозируют в канун Нового года рост розничных цен на следующие продукты:
- мясо: до 7%
- молоко и молокопродукты: до 5-7%
- овощи из борщевого набора: до 5-7%
Впрочем, даже после того, как уляжется праздничный пик потребления, опрошенные Фокусом эксперты не видят предпосылок для замедления инфляции. В частности, Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU, прогнозирует гарантированный рост потребительских цен до конца зимы. И, по оценке эксперта, только с марта 2023 года возможно появление устойчивого тренда к замедлению инфляции.
Ранее Фокус выяснил какие ТОП-10 товаров пользуются наибольшим спросом среди украинцев в ситуации частых отключений света. Также Фокус разбирался почему осенью 2022 года повысилась стоимость образования, а магистратуры ВУЗов переполнены студентами.