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Экономика Война и деньги

Новогодние цены. Какие продукты могут еще подорожать в канун праздников

яйца, цены, инфляция
Фото: Алексей Газубей | Осенью 2022 года цены на яйца стали символом инфляции в Украине. Что еще может подорожать в канун Нового Года?

В 2022 году финансовые трудности, которые испытывали многие украинцы из-за полномасштабной войны, дополнительно усугубил рост цен на многие товары первой необходимости. Однако это еще не предел — быстро обуздать инфляцию в условиях войны в Украине не удастся.

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В 2022 году подорожание большинства продуктов заметно ускорилось из-за факторов, прямо или косвенно связанных с российским вторжением, о чем Фокус пишет в своем обзоре "Инфляция перед Рождеством. Сколько стоит новогодний стол и что дорожает перед праздниками".

По версии Агроцентра KSE в гонке подорожания продовольствия в 2022 году места распределились следующим образом:

  • Лук репчатый: 138%
  • Морковь: 135%
  • Яйца куриные категории С1: 76%
  • Крупы гречишные: 55%
  • Свинина: 42%
  • Крупа овсяная: 38%
  • Пшено: 34%
  • Сахар: 33%
  • Сметана жирностью до 15% включительно: 31%
  • Масло сливочное жирностью до 82,5% включительно: 30%
  • Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% включительно: 24%
  • Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы: 21%
  • Хлеб ржаной, ржано-пшеничный: 19%
  • Птица (тушки куриные): 19%
  • Масло подсолнечное: 16%
  • Батон: 15%
  • Картофель: 12%
  • Мука пшеничная: 10%
  • Говядина (1 категории): 6%
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В декабре рост цен на продовольствие не остановится — на этот период приходится традиционное подорожание отдельных продуктов под влиянием сезонных факторов и праздничного всплеска потребления.

Валентин Литвинов, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, напоминает, что в декабре 2021 года наиболее ощутимо подорожали следующие продукты:

  • Капуста белокочанная: 77%
  • Буряк: 45%
  • Морковь: 45%
  • Лук репчатый: 24%
  • Яйца куриные категории С1: 18%

Однако, в отличие от декабря 2021-го, по оценке Валентина Литвинова в этом году цены на овощи будут стабильны благодаря хорошему урожаю, но при условии продолжения ракетного террора, с большими проблемами могут столкнуться переработчики мясомолочной продукции и производители товаров, требующих специальных условий хранения. То есть, нельзя исключать перебоев с поставками и роста цен на эти группы товаров.

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Фото: Getty Images

Многих украинцев в конце 2022 года волнует вопрос о том, когда подешевеют яйца? Ведь в 2022 году рост цен на этот продукт начался задолго до декабря. Однако, по мнению Валентина Литвинова, цены на яйца скоро должны выйти на плато, после чего ближе к февралю-марту в связи с увеличением производства яиц появятся предпосылки для снижения цен. Простыми словами, яйца начнут дешеветь с февраля 2023 года.

В свою очередь, ученые Института аграрной экономики прогнозируют в канун Нового года рост розничных цен на следующие продукты:

  • мясо: до 7%
  • молоко и молокопродукты: до 5-7%
  • овощи из борщевого набора: до 5-7%

Впрочем, даже после того, как уляжется праздничный пик потребления, опрошенные Фокусом эксперты не видят предпосылок для замедления инфляции. В частности, Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU, прогнозирует гарантированный рост потребительских цен до конца зимы. И, по оценке эксперта, только с марта 2023 года возможно появление устойчивого тренда к замедлению инфляции.

Ранее Фокус выяснил какие ТОП-10 товаров пользуются наибольшим спросом среди украинцев в ситуации частых отключений света. Также Фокус разбирался почему осенью 2022 года повысилась стоимость образования, а магистратуры ВУЗов переполнены студентами.