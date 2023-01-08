"Київ стоятиме". Енергетики розробляють нову схему електропостачання: коли запрацює

"Києву буде не страшний будь-який блекаут". Енергетики планують запустити нову схему постачання, тому системи подачі води та опалення завжди будуть з генерацією.

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Київ та Київська область належать до енергодефіцитних районів України. Регіон має зовнішні джерела живлення та невеликі внутрішні потужності. Тому столиця залишається найуразливішим місцем — і про це знають росіяни, які регулярно намагаються знеструмити місто. Проте за місяць Києву блекаут вже може не загрожувати. Такий прогноз сказав директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі телемарафону.

За словами Харченка, зараз енергетики працюють над тим, щоб із середини лютого запустити у столиці нову схему електропостачання, завдяки якій системи подачі води та опалення завжди будуть із генерацією. Для цього буде потрібні час і багато грошей, проте донори допомагають Україні з цим питанням.

"Якщо все вдасться зробити так, як зараз заплановано, то із середини лютого Києву буде не страшний будь-який блекаут. Київ стоятиме. Якщо система і не працюватиме, то все одно люди отримають тепло та воду", — сказав він.

У майбутньому за таким же прикладом забезпечуватимуть інші великі українські міста, пояснив енергетик.

Олександр Харченко також зазначив, що найскладніша ситуація в енергетиці спостерігається у Херсоні та Миколаєві. В Одесі ситуація покращилася, проте також залишається складною через те, що регіон був найменш розвинений у плані енергомереж.

"Харків — дуже розбито все… І є ще одне місто, де дуже складна ситуація, — це Львів. У Львів цілилися багато разів, і багато об'єктів просто повністю знищено", — додав директор Центру дослідження енергетики.

Нагадаємо, 6 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що аварійні відключення електрики можуть продовжуватися, адже РФ готова завдати нового масованого ракетного удару по об'єктах енергетики.

1 січня глава "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що енергетики України навчилися готуватися до російських обстрілів та мінімізувати наслідки ударів по інфраструктурі.