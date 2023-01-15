"Готуйтесь до важких тижнів": у ДТЕК анонсували тривалі відключення світла (відео)

Україні в режимі стабілізаційних та екстрених відключень світла, за словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, доведеться жити як мінімум до кінця опалювального сезону. Однак після його закінчення на енергосистему країни чекають нові випробування.

Related video

Планові та аварійні відключення світла в Україні через атаку ЗС РФ 14 січня на об'єкти критичної інфраструктури триватимуть від кількох днів до кількох тижнів. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в етері національного телемарафону 15 січня.

"У зв'язку з тим, що пошкодження були значними, потрібно готуватися до важких днів, а можливо, і тижнів, щоб мати можливість частково відновити те, що було пошкоджено", — сказав Сахарук.

Він попередив українців, що в умовах стабілізаційних та аварійних відключень світла країні доведеться жити як мінімум до кінця опалювального сезону (квітень 2023 року, — ред.). Але навіть після цієї дати ситуація в енергетиці навряд чи зміниться на краще.

"З одного боку, буде зменшення споживання, але з іншого — розпочнуться планові ремонтні роботи. А це означає, що обсяг генерації не збільшиться по Україні", — додав Сахарук.

Нагадаємо, 11 січня в ДТЕК пояснили, чому українцям відключають світло вночі. Енергетикам довелося вдатися до нічних відключень електрики, оскільки зараз заповнити дефіцит потужностей намагаються гідроелектростанції. Ресурс гідроелектростанцій вичерпний, вони не можуть працювати цілодобово.

Фокус також 10 січня писав про те, що в Києві через дефіцит електроенергії споживачів почнуть знеструмлювати в ті години, які на графіках стабілізаційних відключень електрики позначені світло-сірим кольором. За словами гендиректора Yasno Cергія Коваленко, пропорційні обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і бізнесу з промисловістю.