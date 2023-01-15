"Готовьтесь к тяжелым неделям": в ДТЭК анонсировали длительные отключения света (видео)

Украине в режиме стабилизационных и экстренных отключений света, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, придется жить как минимум до конца отопительного сезона. Однако после его окончания энергосистему страны ждут новые испытания.

Related video

Плановые и аварийные отключения света в Украине из-за атаки ВС РФ 14 января на объекты критической инфраструктуры будут продолжаться от нескольких дней до нескольких недель. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона 15 января.

"В связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно и неделям, чтобы иметь возможность частично восстановить то, что было повреждено", — сказал Сахарук.

Он предупредил украинцев, что в условиях стабилизационных и аварийных отключений света стране придется жить как минимум до конца отопительного сезона (апрель 2023 года, — ред.). Но даже после этой даты ситуация в энергетике вряд ли измениться в лучшую сторону.

"С одной стороны, будет уменьшение потребления, но с другой — начнутся плановые ремонтные работы. А это значит, что объем генерации не увеличится по Украине", — добавил Сахарук.

Напомним, 11 января в ДТЭК объяснили, почему украинцам отключают свет ночью. Энергетикам пришлось прибегнуть к ночным отключения электричества, так как сейчас восполнить дефицит мощностей пытаются гидроэлектростанции. Ресурс гидроэлектростанций исчерпывающийся, они не могут работать круглосуточно.

Фокус также 10 января писал о том, что в Киеве из-за дефицита электроэнергии потребителей начнут обесточивать в те часы, которые на графиках стабилизационных отключений электричества обозначены светло-серым цветом. По словам гендиректора Yasno Cергея Коваленко, пропорциональные ограничения коснуться как бытовых потребителей, так и бизнеса с промышленностью.