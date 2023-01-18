Починаємо "насолоджуватися": у ДТЕК пояснили, чому у Києві не діють графіки відключень

За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, незважаючи на потепління, обсяги споживання електрики серед мешканців української столиці поки що не падають.

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У вівторок, 17 січня, Київ мав обмеження електроенергії 952 МВт, що є недостатнім для переходу від екстрених відключень до планових. Про це написав генеральний директор компанії YASNO, що входить до групи ДПЕК, Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

Коваленко також зазначив, що подібна ситуація з електроенергією у столиці зберігатиметься і 18 січня. За його словами, незважаючи на потепління та економію, обсяги споживаної електроенергії поки не знижуються.

"Чому так? Найімовірніше, справа у відкладеному споживанні, коли після відновлення постачання ми починаємо "насолоджуватися". Заряджаємо те, що сіло, робимо щось, що не встигли, поки світла не було. І це нормально", — пояснив Сергій Коваленко.

Гендиректор YASNO повідомив, що графіки відключень світла у Києві будуть знову запроваджені після того, як Укренерго зможе збільшити ліміт споживання, а "відкладений попит" знизиться.

Сергій Коваленко також розповів про те, як влаштовано енергомережу, згадавши про чотири основні блоки.

До першого блоку належить генерація, основним джерелом якої є АЕС. ТЕС, ТЕЦ та гідроелектростанції використовуються для підтримки балансу. До цього блоку також відносяться вітрові та сонячні станції. За словами Коваленка, після останнього обстрілу ЗС РФ пошкоджено 9 блоків ТЕС.

Другий блок включає магістральні мережі, що адмініструються НЕК Укренерго, які також отримали пошкодження через російські обстріли.

Третій блок складають оператори систем розподілу у регіонах. Вони займаються регулюванням споживання електрики, виконуючи задані Укренерго ліміти. Їхня мережева інфраструктура також зазнала збитків.

Постачальники електрики, серед яких є компанія YASNO, належать до четвертого блоку. Коваленко підкреслив, що постачання електроенергії у необхідних обсягах неможливе в умовах дефіциту.

Нагадаємо, що 15 січня Сергій Коваленко повідомив про дефіцит генерації електрики через російський ракетний удар по Україні 14 січня. Гендиректор YASNO зазначив, що інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень.

Фокус також писав про те, що у зв'язку з масованим обстрілом 14 січня, виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук попередив українців про можливі аварійні відключення світла протягом кількох тижнів.