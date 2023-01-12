Война и коммуналка: кому из украинцев могут пересчитать тарифы и почему

Коммунальные предприятия могут пересчитать оплату за отопление, электроэнергию и горячую воду. Поставщик проводит перерасчет самостоятельно либо же после соответствующей просьбы от потребителей.

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Некоторые украинцам могут пересчитать платежи за коммунальные услуги, если им временно отключали подачу отопления и горячей воды после российских ракетных атак. Об этом сказано в постановлении №151 на Правительственном портале.

Так, пересчитать плату за отопление можно, если в квартире температура ниже 18°С. Тогда сумма в платежке будет уменьшаться ежедневно на 3,3%. Что касается электроэнергии и горячей воды, то за эти коммунальные услуги должны пересчитать платежки с учетом часов, когда услуги не предоставлялись.

Интересно, что в некоторых регионах такой перерасчет уже проводят. Как пишет издание "Обозреватель", "Тернопольгортеплокоммунэнерго" пересчитает своим клиентам плату за горячую воду и отопление за ноябрь 2022. Причина: частые отключения света, поэтому коммунальщики учтут часы отсутствия электричества, когда услуги не предоставлялись.

Что нужно для перерасчета коммуналки

Коммунальные предприятия могут самостоятельно провести такой перерасчет. Например, в декабре 2022 года украинцам разрешили на платить за электроэнергию по нормам потребления из-за частых отключений света. В случае, если потребитель не успел вовремя передать показания счетчиков за отчетный месяц, то облэнерго должно применить понижающий коэффициент среднесуточного объема использованной электроэнергии. И в этом коэффициенте должен быть учтен объем электроэнергии, который был недопоставлен потребителю.

Еще один способ добиться перерасчета в отношении платежей за услуги — написать соответствующее заявление поставщику услуг. Либо же позвонить к нему напрямую. Например, киевляне в случае каких либо вопросов по поводу предоставления коммунальных услуг могут звонить по следующим номерам:

контактный центр 15-51 — контактный центр;

15-57 — диспетчерская служба

(044) 205-73-37).

За доставку газа будем платить больше

Тем временем, с 1 января 2023 года в Украине ежемесячно плату за доставку газа рассчитывают по новым данным потребления, то есть за предыдущий газовый год (с 1 октября одного года по 30 сентября следующего). Это значит, что для учета ежемесячного платежа на 2023 год будут смотреть на количество потребленных кубов газа с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.

До 1 января распределение высчитывалось по формуле:

ежемесячная плата за доставку=тариф облгаза* (кубы за период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года) /12.

Но сейчас формула учитывает другие данные потребления "голубого топлива":

ежемесячная плата за доставку=тариф облгаза (кубы за фпериод с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года) /12.

Поэтому, если с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 потребители меньше пользовались газом по сравнению с предыдущим газовым годом, то они смогут платить меньше и наоборот.

Ранее Фокус писал, что компания "Нафтогаз" будет поставлять топливо некоторым украинцам по льготной цене. Речь идет о жителях общежитий: они будут покупать газ по цене 7,42 грн за кубометр с учетом НДС, но без стоимости доставки до 31 марта 2023 года.

Также напомним, что в декабре 2022 года Нацкомиссия осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила свое же постановление о повышении цен на водоснабжение с 2023 года.