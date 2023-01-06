В Украине пересчитали абонплату на газ: как изменятся платежки за коммуналку

В Украине с января 2023 года пересмотрели суммы в платежках за доставку газа. Сам тариф останется прежним, но объемы, за которые и начисляют платеж, пересчитали.

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Украинцы уже с января 2023 года будут тратить больше при оплате коммунальных услуг. Все дело в том, что облгазы пересчитали объемы, на которые начисляют платеж за доставку газа, пишет издание "Обозреватель".

Так, размер абонентской платы высчитывают с учетом потребления за прошлый год. Весь газ в кубометрах, которые потратили, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось – абонплата.

При этом тариф разный почти для каждого региона. Он зависит от:

протяженности труб;

зарплат на предприятии;

сопутствующих расходов.

"За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года", – рассказали в пресс-службе Региональной газовой компании.

Получается, что до 1 января украинцы платили за доставку газа, исходя из объемов потребления с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года. А с 1 января будут учитываться уже объемы газа с октября 2021 года по конец сентября 2022 года. Поэтому в зависимости от израсходованного объема газа суммы в платежках потребителей, полученных в январе, увеличатся.

Ранее Фокус рассказывал, что компания "Нафтогаз" будет поставлять топливо некоторым украинцам по льготной цене. Речь идет о жителях общежитий: они будут покупать газ по цене 7,42 грн за кубометр с учетом НДС, но без стоимости доставки до 31 марта 2023 года. Для остальных потребителей "Нафтогаз" установил тариф в размере 7,96 грн за кубический метр голубого топлива.

Также напомним, что в Украине не будут пересчитывать стоимость отопления и горячей воды в период отопительного сезона. Так, Кабмин в конце 2022 года решил выделить местным бюджетам 14 млрд грн в виде субвенций, чтобы сдержать подорожание коммуналки.