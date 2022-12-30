Некоторые украинцы смогут платить за газ по льготной цене: кого коснется

Согласно постановлению Кабмина, общежития будут получать газ от "Нафтогаза" по льготной цене. Специальный тариф ввели до 31 марта 2023 года.

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Компания "Нафтогаз" будет поставлять газ некоторым украинцам по льготной цене до 31 марта 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Речь идет о поставках газа для жителей общежитий: они будут покупать газ по цене 7,42 грн за кубометр с учетом НДС, но без стоимости доставки.

"Нафтогаз Украины" осуществляет поставки природного газа предприятиям, учреждениям, организациям, на балансе которых находятся общежития (и/или другие жилые здания, в которых постоянно или временно проживают бытовые потребители), в объемах и для целей обеспечения природным газом бытовых потребителей, проживающих в общежитиях", – сказано в сообщении компании.

Отмечается, что главное условие поставки природного газа по льготной цене – это письменное обращение к газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и предоставление справки, подтверждающей пребывание на их балансе общежития (и/или другого жилого здания, в котором постоянно или временно проживают бытовые потребители).

Добавим, что для остальных потребителей в "Нафтогазе" действует тариф в 7,96 грн за кубический метр голубого топлива.

Тарифы на газ в январе: какими будут цены после нового года

Украинцам в январе продавать газ будут сразу 9 компаний поставщиков. Цены у всех фирм разные, поэтому потребители могут выбирать себе конкретного поставщика. Самые низкие тарифы на газ будут действовать в компании "Эру людям" — 7,7 грн за кубометр газа. А дороже всего покупать газ придется у фирмы "СветГаз" — 9,99 грн.

Ранее Фокус рассказывал, что стоимость газа на крупнейшем хабе Европы в Нидерландах (TTF) снизилась до уровня 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. Так, в ходе торгов в среду, 28 декабря, газ торговался по цене ниже 76,7 евро за мегаватт-час, что является самым низким показателем с момента нападения РФ на Украину. Затем стоимость газа поднялась до 83,7 евро, а в четверг, 29 декабря, газ стоил уже 85,50 евро за мегаватт-час.

Также напомним, что Украине для стабильного отопительного сезона 2022/2023 необходимо импортировать около 2 млрд кубометров "голубого топлива". При этом на зиму страна накопила примерно 14 млрд кубометров газа.