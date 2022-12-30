Деякі українці зможуть платити за газ за пільговою ціною: кого торкнеться

Згідно з постановою Кабміну, гуртожитки отримуватимуть газ від "Нафтогазу" за пільговою ціною. Спеціальний тариф запровадили до 31 березня 2023 року.

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Компанія "Нафтогаз" постачатиме газ деяким українцям за пільговою ціною до 31 березня 2023 року. Про це повідомила пресслужба компанії.

Йдеться про постачання газу для мешканців гуртожитків: вони купуватимуть газ за ціною 7,42 грн за кубометр з урахуванням ПДВ, але без вартості доставки.

"Нафтогаз України" здійснює постачання природного газу підприємствам, установам, організаціям, на балансі яких знаходяться гуртожитки (і/або інші житлові будинки, в яких постійно або тимчасово проживають побутові споживачі), в обсягах та з метою забезпечення природним газом побутових споживачів, які проживають у гуртожитках", — сказано у повідомленні компанії.

Наголошується, що головна умова постачання природного газу за пільговою ціною — це письмове звернення до газопостачальної компанії "Нафтогаз України" та надання довідки, що підтверджує перебування на їхньому балансі гуртожитку (і/або іншої житлової будівлі, в якій постійно чи тимчасово проживають побутові споживачі).

Додамо, що для решти споживачів у "Нафтогазі" діє тариф у 7,96 грн за кубічний метр блакитного палива.

Тарифи на газ у січні: якими будуть ціни після нового року

Українцям у січні продаватимуть газ одразу 9 компаній постачальників. Ціни в усіх фірм різні, тому споживачі можуть вибирати собі конкретного постачальника. Найнижчі тарифи на газ діятимуть у компанії "Еру людям" — 7,7 грн за кубометр газу. А найдорожче купувати газ доведеться у фірми "Світгаз" — 9,99 грн.

Раніше Фокус розповідав, що вартість газу на найбільшому хабі Європи в Нідерландах (TTF) знизилася до рівня 24 лютого 2022, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Так, під час торгів у середу, 28 грудня, газ торгувався за ціною, нижчою за 76,7 євро за мегават-годину, що є найнижчим показником з моменту нападу РФ на Україну. Потім вартість газу піднялася до 83,7 євро, а в четвер, 29 грудня, газ коштував уже 85,50 євро за мегават-годину.

Також нагадаємо, що Україні для стабільного опалювального сезону 2022/2023 необхідно імпортувати близько 2 млрд кубометрів "блакитного палива". Водночас на зиму країна накопичила приблизно 14 млрд кубометрів газу.