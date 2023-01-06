В Україні перерахували абонплату на газ: як зміняться платіжки за комуналку

В Україні з січня 2023 року переглянули суми у платіжках за доставку газу. Сам тариф залишиться незмінним, але обсяги, за які і нараховують платіж, перерахували.

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Українці вже з січня 2023 року витрачатимуть більше на оплату комунальних послуг. Вся справа в тому, що облгази перерахували обсяги, на які нараховують платіж за доставку газу, пише видання " Обозреватель ".

Так, розмір абонентської плати вираховують з урахуванням споживання минулого року. Весь газ у кубометрах, які витратили, множать на тариф та ділять на 12 місяців. Те, що вийшло – абонплата.

При цьому тариф є різним майже для кожного регіону. Він залежить від:

довжини труб;

зарплат для підприємства;

супутніх витрат.

"За основу береться обсяг споживання газу протягом "газового року". Це проміжок часу з початку жовтня до кінця вересня. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на доставку. Результат поділяється на 12 рівних платежів, які виплачуються щомісяця протягом року", – розповіли у пресслужбі Регіональної газової компанії.

Виходить, що до 1 січня українці платили за доставку газу, виходячи з обсягів споживання з 1 жовтня 2020 року до 30 вересня 2021 року. А з 1 січня враховуватимуться вже обсяги газу з жовтня 2021 року до кінця вересня 2022 року. Тому залежно від витраченого обсягу газу суми у платіжках споживачів, отриманих у січні, збільшаться.

Раніше Фокус розповідав, що компанія "Нафтогаз" постачатиме паливо деяким українцям за пільговою ціною. Йдеться про мешканців гуртожитків: вони купуватимуть газ за ціною 7,42 грн. за кубометр з урахуванням ПДВ, але без вартості доставки до 31 березня 2023 року. Для решти споживачів "Нафтогаз" встановив тариф у розмірі 7,96 грн. за кубічний метр блакитного палива.

Також нагадаємо, що в Україні не перераховуватимуть вартість опалення та гарячої води в період опалювального сезону. Так, Кабмін наприкінці 2022 року вирішив надати місцевим бюджетам 14 млрд грн у вигляді субвенцій, щоб стримати подорожчання комуналки.