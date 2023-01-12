Війна та комуналка: кому з українців можуть перерахувати тарифи та чому

Комунальні підприємства можуть перерахувати оплату за опалення, електроенергію та гарячу воду. Постачальник проводить перерахунок самостійно або після відповідного прохання від споживачів.

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Деякі українці можуть перерахувати платежі за комунальні послуги, якщо їм тимчасово відключали подачу опалення та гарячої води після російських ракетних атак. Про це йдеться у постанові №151 на Урядовому порталі.

Так, перерахувати плату за опалення можна, якщо у квартирі температура нижче 18°С. Тоді сума у платіжці зменшуватиметься щодня на 3,3%. Що стосується електроенергії та гарячої води, то за ці комунальні послуги повинні перерахувати платіжки з урахуванням годинника, коли послуги не надавалися.

Цікаво, що у деяких регіонах такий перерахунок уже проводять. Як пише видання " Обозреватель ", "Тернопільміськтеплокомуненерго" перерахує своїм клієнтам плату за гарячу воду та опалення за листопад 2022 року. Причина: часті відключення світла, тому комунальники врахують години відсутності електрики, коли послуги не надавали.

Що потрібно для перерахунку комуналки

Комунальні підприємства можуть самостійно здійснити такий перерахунок. Наприклад, у грудні 2022 року українцям дозволили платити за електроенергію за нормами споживання через часті відключення світла. У разі якщо споживач не встиг вчасно передати показання лічильників за звітний місяць, то обленерго має застосувати знижений коефіцієнт середньодобового обсягу використаної електроенергії І в цьому коефіцієнті має бути враховано обсяг електроенергії, який був непоставлений споживачеві.

Ще один спосіб досягти перерахунку щодо платежів за послуги — написати відповідну заяву постачальнику послуг. Або ж зателефонувати до нього безпосередньо. Наприклад, кияни у разі будь-яких питань щодо надання комунальних послуг можуть дзвонити за такими номерами:

15-51 — контактний центр;

15-57 — диспетчерська служба

(044) 205-73-37).

За доставку газу платитимемо більше

Тим часом з 1 січня 2023 року в Україні щомісячно плату за доставку газу розраховують за новими даними споживання, тобто за попередній газовий рік (з 1 жовтня одного року по 30 вересня наступного). Це означає, що для обліку щомісячного платежу на 2023 рік дивитимуться на кількість спожитих кубів газу з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022 року.

До 1 січня розподіл вираховувався за такою формулою:

щомісячна плата за доставку = тариф облгазу * (куби за період з 1 жовтня 2020 року до 30 вересня 2021 року) /12.

Але зараз формула враховує інші дані споживання "блакитного палива":

щомісячна плата за доставку = тариф облгазу (куби за період з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року) /12.

Тому, якщо з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року споживачі менше користувалися газом порівняно з попереднім газовим роком, то вони зможуть платити менше і навпаки.

Раніше Фокус писав, що компанія "Нафтогаз" постачатиме паливо деяким українцям за пільговою ціною. Йдеться про мешканців гуртожитків: вони купуватимуть газ за ціною 7,42 грн. за кубометр з урахуванням ПДВ, але без вартості доставки до 31 березня 2023 року.

Також нагадаємо, що у грудні 2022 року Нацкомісія здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала свою ж ухвалу про підвищення цін на водопостачання з 2023 року.