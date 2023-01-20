Кожна гривня важлива: у ДТЕК пояснили, чому важливо вчасно платити за комуналку

За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, через часті відключення світла багатьом українцям здається, що сплачувати рахунки за електрику необов'язково.

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Генеральний директор компанії YASNO, що входить до групи ДПЕК, Сергій Коваленко заявив, що з початком повномасштабної війни рівень оплат за комунальні послуги в Україні знизився. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Коваленко зазначив, що багато українців помилково вважають, що якщо світло відключають, то за нього не потрібно платити. За його словами, через таке помилкове переконання зменшився обсяг коштів, необхідних для ремонту та обслуговування пошкодженої енергетичної інфраструктури.

"Мушу вас запевнити: зараз кожна ваша сплачена гривня важлива", — написав гендиректор YASNO.

Сергій Коваленко наголосив, що 20% від тарифів спрямовуються на підтримку експлуатації енергомереж. Зважаючи на це, необхідно вчасно оплачувати рахунки, попри відключення світла та пов'язані з ними незручності.

"Своєчасна оплата зараз допоможе підтримати енергетичну інфраструктуру. Вважайте, що так ви можете підключатися до відновлення пошкоджених ліній та зруйнованих ТЕС", — сказав Коваленко.

У публікації також йдеться про те, що на 20 січня у НЕК Укренерго виділили на Київ 952 МВт для споживання. Таким чином, буде покрито 60% потреб столиці.

Раніше Сергій Коваленко також пояснював, чому всупереч потеплінню та економії, обсяги споживаної електроенергії не знижуються. За його словами, причиною цього стало "відкладене споживання" електрики через тривалі відключення.

Ще Фокус писав про те, кому з українців можуть перерахувати платежі за комунальні послуги. За даними урядового порталу від 12 січня, на це можуть розраховувати ті, кому тимчасово відключали подачу опалення та гарячої води після російських обстрілів.