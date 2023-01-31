Технические особенности: в Киеве свет не отключают в 350 многоэтажках, — ДТЭК (инфографика)

По словам гендиректора Yasno Сергея Коваленко, раньше в столице 1500 домов не отключалось централизованно оператором. Однако 750 из них удалось переподключить на другие линии, и теперь там отключают света наравне со всеми.

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350 киевских многоквартирных домов, или 2,81% от общего количества жилья в столице, не отключаются от электроэнергии по техническим причинам. Об этом у себя в Facebook во вторник, 31 января, рассказал генеральный директор компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.

Из инфографики, опубликованной у себя гендиректором, видно, что 11698 многоквартирных домов в городе, или 93,98% от общего количества жилья, отключаются автоматически и централизованно, согласно утвержденным графикам. Однако есть дома, которые оператор систем распределения (ОСР) не отключает.

"Есть дома вне групп, подключенные к линиям критической инфраструктуры. ОСР не может их отключать централизованно", — объясняет Коваленко.

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По его словам, отключение 400 домов (3,21 %) контролируется ЖЭКами, ОСББ и управляющими компаниями. Еще 350 домов (2,81%) всегда остаются со светом — из-за технических особенностей. Эти дома подключены к линиям критической инфраструктуры в городе.

Как уточнил гендиректор Yasno раньше таких домов, которые не отключались централизованно, было 1500. Однако после переподключения части жилья на другие линии их количество сократилось до 750.

"Фактически почти все дома в Киеве отключаются по графику. А вот графики могут быть разными у соседних домов", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, 28 января Сергей Коваленко объяснил, почему может расти сумма в квитанции за электроэнергию. Главная причина увеличения сумм в платежках — чрезмерное использование электроэнергии после возобновления ее подачи.

На прошлой неделе Министерство энергетики распорядилось выделить для каждого региона страны день, в ходе которого операторы будут замерять нагрузку на сети. Специалисты собирались пересмотреть лимиты для регионов и внести коррективы в стабилизационные графики отключений.