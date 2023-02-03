Отключения ни на что не влияют: в ДТЭК разъяснили, как украинцам начисляют оплату за свет

Самая важная часть в расчете суммы за свет зависит от показаний счетчика. Поэтому очень важно вовремя передавать данные, чтобы потом не задаваться вопросами о начислениях в платежке за свет.

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Украинцам объяснили, как насчитывают оплату за свет на фоне постоянных отключений электроэнергии. Об этом рассказал генеральный директор компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.

По его словам, самая важная часть в расчете суммы за свет зависит не от оператора системы распределения или поставщика, а от потребителя. Так, клиенты должны своевременно передать показания счетчика.

После того как переданные потребителем значения получают ОСР, они рассчитывают размер потребления клиента и передают данным в YASNO.

[ + – ] Далеко не все потребители передают показания счетчика

"Мы умножаем объем на тариф, учитываем переплату или задолженность и выставляем конечный счет. Никакой магии и уловок. Клиенты, регулярно передающие показания, это знают и обычно не имеют вопросов к сумме в счете, – объяснил Сергей Коваленко.

Специалист отметил, что далеко не все потребители придерживаются правил. Например, за декабрь показания счетчика не передали 34% киевлян и 29% жителей Днепропетровской области. Поэтому оператор системы распределения рассчитал их объем потребления взяв показатель среднесуточного потребления.

Что делать, если забыли отправить показатели счетчика?

Сергей Коваленко говорит, что в таком случае исправить ситуацию уже невозможно. То есть клиенту сначала придется заплатить всю сумму, которую ему насчитали из-за несвоевременных представленных показателей. А уже со следующего месяца нужно вовремя подать показатели вовремя, тогда произойдет перерасчет и сумма в квитанции будет меньше.

Поэтому специалист советует потребителям ежемесячно с 1 по 5 число потратить всего несколько минут своего времени и передать показания счетчика, чтобы избежать проблем с оплатой электроэнергии в будущем.

Ранее Фокус также рассказывал, почему крайне важно оплачивать своевременно квитанции за потребленную электроэнергию. Также напомним, почему в Киеве свет не отключают в 350 многоэтажках.

Еще Фокус писал о том, что 1 февраля Сергей Коваленко сообщил, что грозит потребителями, которые игнорируют платежки за свет. По его словам, гражданам, которые после вторжения российской армии надолго уехали со своей квартиры или дома, не стоит переживать о долгах.