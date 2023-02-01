Отключение света из-за долгов: в ДТЭК объяснили, что грозит украинцам за неуплату (видео)

После полномасштабного вторжения российской армии многие украинцы покинули собственные дома, уехав в более безопасные регионы или даже за границу. Но волноваться из-за того, что им потом придется платить за свет, которым не пользовались, не стоит.

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В ДТЭК объяснили, как будут поступать с потребителями, которые игнорируют платежки за электроэнергию. Об этом рассказал генеральный директор компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.

По его словам, не стоит волноваться гражданам, которые после вторжения российской армии надолго уехали со своей квартиры или дома. Эти потребители не будут платить за свет, которым фактически не пользовались. Но Коваленко также отметил, что украинцы должны вовремя передавать показатели счетчика. Если потребитель этого не сделает, сеть автоматически начислит среднюю сумму на основе потреблений за предыдущий месяц или год.

При этом в компании учитывают и то, что потребителю могут долгое время не сообщать показания ввиду того, что находятся вне дома. Эту проблему можно решить достаточно просто: после возвращения домой сразу же передать поставщику услуг показания счетчика.

Сергей Коваленко также подчеркнул, что никаких санкций в условиях военного положения против потребителей, не оплачивающих счета или делающих это позже, не применяют. То есть, свет за неуплату долгов отключать никому не будут.

Почему растут суммы в квитанциях за электричество

Главная причина увеличения сумм в платежках — чрезмерное использование электроэнергии после возобновления ее подачи. Как отметил Сергей Коваленко, сразу после включения света украинцы включают в розетки все приборы.

Когда свет дают, в розетки включается все — зарядные для телефонов, павербанков, бойлеры, стиральные машины, пылесосы. Происходит резкий скачок потребления", — рассказал 28 января гендиректор Yasno.

Поэтому за месяц пользователь получил такое же количество электроэнергии, как и было до этого.

Другой причиной увеличения сумм в квитанциях Сергей Коваленко называет неправильные или несвоевременные передачи показаний счетчиков.

Ранее Фокус также рассказывал, почему крайне важно оплачивать своевременно квитанции за потребленную электроэнергию. Также напомним, почему в Киеве свет не отключают в 350 многоэтажках.