Відключення світла через борги: у ДТЕК пояснили, що загрожує українцям за несплату (відео)

Після повномасштабного вторгнення російської армії багато українців залишили власні будинки, виїхавши в безпечніші регіони або навіть за кордон. Але хвилюватись через те, що їм потім доведеться платити за світло, яким не користувалися, не варто.

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У ДТЕК пояснили, як чинитимуть зі споживачами, які ігнорують платіжки за електроенергію. Про це розповів генеральний директор компанії Yasno, яка входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко.

За його словами, не варто хвилюватися громадянам, які після вторгнення російської армії надовго виїхали зі своєї квартири чи будинку. Ці споживачі не сплачуватимуть за світло, яким фактично не користувалися. Але Коваленко також наголосив, що українці мають вчасно передавати показники лічильника. Якщо споживач цього не зробить, мережа автоматично нараховує середню суму на основі споживань за попередній місяць чи рік.

Водночас у компанії враховують і те, що споживачеві можуть довгий час не повідомляти показники через те, що знаходяться поза домом. Цю проблему можна вирішити досить просто: після повернення додому відразу передати постачальнику послуг показники лічильника.

Сергій Коваленко також наголосив, що жодних санкцій в умовах воєнного стану проти споживачів, які не оплачують рахунки або роблять це пізніше, не застосовують. Тобто, світло за несплату боргів відключати нікому не будуть.

Чому ростуть суми у квитанціях за електрику

Головна причина збільшення сум у платіжках — надмірне використання електроенергії після відновлення її подавання. Як зазначив Сергій Коваленко, одразу після включення світла українці вмикають у розетки всі прилади.

"Коли світло дають, у розетки вмикається все — зарядні для телефонів, павербанків, бойлери, пральні машини, пилососи. Відбувається різкий стрибок споживання", — розповів 28 січня гендиректор Yasno.

Тому за місяць користувач отримав таку ж кількість електроенергії, як було до цього.

Іншою причиною збільшення сум у квитанціях Сергій Коваленко називає неправильні чи невчасні передавання показників лічильників.

Раніше Фокус також розповідав, чому дуже важливо оплачувати своєчасно квитанції за спожиту електроенергію. Також нагадаємо, чому в Києві світло не відключають у 350 багатоповерхівках.