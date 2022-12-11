Цены вырастут: тарифы на электроэнергию для бизнеса хотят увеличить более, чем в 2 раза

"Укрэнерго" предлагает поднять тариф на передачу электроэнергии с 346 до 636 гривен за МВт-ч. Украинцы сразу почувствуют разницу, когда увидят стоимость товаров в магазинах.

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Компания "Укрэнерго" предлагает увеличить тарифы на передачу электроэнергии и на диспетчерское управление с 1 января следующего года. Тариф на свет для бизнеса может вырасти более, чем в 2 раза, говорится в обосновании на сайте компании.

"Укрэнерго" хочет установить на 2023 год тариф на передачу электрической энергии в размере 636,17 гривен за МВт-ч. Сейчас цифра составляет 345,64 гривен за МВт-ч.

[ + – ] Тариф на передачу электроэнергии может подняться до 636,17 гривен за МВт-ч

Тариф на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению НЭК "Укрэнерго" думают увеличить в январе 2023-го с 62,13 до 207,63 гривен за МВт-ч.

[ + – ] Тариф на услуги по диспетчерскому управлению может увеличиться до 207,63 гривен за МВт-ч

Показатели тарифа рассчитали с прогнозным курсом доллара на уровне 42,2 гривен и с учетом инфляционных данных в отчете Национального банка Украины за июль текущего года.

Главное обоснование увеличения тарифов по версии "Укрэнерго" — это разрушение энергетической инфраструктуры Украины из-за российских обстрелов.

Данная причина вызвала существенное увеличение физического объема работ и их стоимостью Также выросли в цене сырье, топливо и материалы, расходы на капитальные инвестиции и оплату труда, указала компания.

Кроме этого, в НЭК "Укрэнерго" на 2023 год увеличат расходы на оплату труда в размере 755 127 тысяч гривен, на 23,8%.

Если украинские власти примут идею "Укрэнерго", более чем двукратное повышение цены на электроэнергию для бизнеса ощутит потребитель за счет роста цен товаров, в которые будут закладываться новые тарифы, пишут СМИ.

Напомним, что в Украине изменили правила расчета сумм в платежках за электроэнергию из-за частичных блэкаутов. В случае, если показания счетчика передали не к сроку, начислять объем потребленной электроэнергии будут с учетом понижающего коэффициента.

Фокус ранее писал об изменении цен на некоторые коммунальные услуги в Украине с декабря текущего года. Кабмин вводил мораторий на подорожание коммунальных услуг для населения с начала полномасштабной войны с РФ.