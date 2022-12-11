Ціни зростуть: тарифи на електроенергію для бізнесу хочуть збільшити більш ніж у 2 рази

"Укренерго" пропонує підняти тариф на передачу електроенергії з 346 до 636 гривень за МВт-год. Українці одразу відчують різницю, коли побачать вартість товарів у магазинах.

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Компанія "Укренерго" пропонує збільшити тарифи на передачу електроенергії та на диспетчерське управління з 1 січня наступного року. Тариф на світло для бізнесу може зрости більш ніж у 2 рази, йдеться в обґрунтуванні на сайті компанії.

"Укренерго" хоче встановити на 2023 рік тариф на передачу електричної енергії у розмірі 636,17 гривень за МВт-год. Наразі цифра становить 345,64 гривень за МВт-год.

[ + – ] Тариф на передачу електроенергії може піднятися до 636,17 гривень за МВт-год

Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК "Укренерго" думають збільшити у січні 2023-го з 62,13 до 207,63 гривень за МВт-год.

[ + – ] Тариф на послуги з диспетчерського управління може збільшитись до 207,63 гривень за МВт-год

Показники тарифу розрахували з прогнозним курсом долара на рівні 42,2 гривень та з урахуванням інфляційних даних у звіті Національного банку України за липень поточного року.

Головне обґрунтування збільшення тарифів за версією "Укренерго" — це руйнування енергетичної інфраструктури України через російські обстріли.

Ця причина викликала суттєве збільшення фізичного обсягу робіт та їх вартістю. Також зросли в ціні сировина, паливо та матеріали, витрати на капітальні інвестиції та оплату праці, зазначила компанія.

Крім цього, у НЕК "Укренерго" на 2023 рік збільшать витрати на оплату праці у розмірі 755 127 тисяч гривень на 23,8%.

Якщо українська влада прийме ідею "Укренерго", більш ніж дворазове підвищення ціни на електроенергію для бізнесу відчує споживач за рахунок зростання цін товарів, в які закладатимуться нові тарифи, пишуть ЗМІ.

Нагадаємо, що в Україні змінили правила розрахунку сум у платіжках за електроенергію через часткові блекаути. У разі якщо показання лічильника передали не до терміну, нараховувати обсяг спожитої електроенергії будуть з урахуванням знижувального коефіцієнта.

Фокус раніше писав про зміну цін на деякі комунальні послуги в Україні із грудня поточного року. Кабмін запроваджував мораторій на подорожчання комунальних послуг для населення від початку повномасштабної війни з РФ.