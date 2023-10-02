Двукратное повышение: эксперт объяснил, при каких условиях Кабмин может поднять тарифы на электроэнергию
В США рекомендуют Украине либерализовать тарифы на коммунальные услуги. В Минсоцполитики заявили, что готовы к этому. Однако опрошенные Фокусом специалисты говорят: повышение тарифов не является экономически мотивированным.
Либерализация цен на коммунальные услуги, которую рекомендуют Украине США, означает поднятие тарифов на электроэнергию и газ, которое не имеет под собой математической основы. Об этом пишет Фокус в новой статье "Проверки бизнеса, надбавки к пенсиям, перерасчет субсидий: что изменится для украинцев с 1 октября".
Нынешние тарифы, по которым население платит за "голубое топливо" — 7,96 грн за 1 кубический метр и за электроэнергию — 2,64 грн за кВт-ч — являются оправданными и не должны увеличиваться, убежден эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.Важно
"Не вижу оснований на сегодня повышать тариф на газ для населения, — говорит он. - Он сейчас вписывается — со всеми затратами, расчетами, т.н. инвестиционной составляющей — в 7 тыс. грн (за тыс. куб.). Это с головой, без распределения. 8 грн — это нормальная цена. Для чего ее повышать?".
Будет ли правительство повышать тарифы на электроэнергию
По мнению директора энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, вряд ли Кабмин пойдет на повышение тарифов. "Было четкое заявление чиновников, что повышений не будет — ни на газ, ни на электрическую энергию до окончания осенне-зимнего периода, — говорит он. — Правительство руководствуется социальной целесообразностью".
В регуляторе также заверили Фокус, что в правительстве не обсуждают идею поднятия тарифов для населения .
Несмотря на то, что нынешний тариф на электроэнергию покрывает затраты основного поставщика электроэнергии для бытовых потребителей "Энергоатома", повышение таки может произойти, считает Корольчук. Хотя это не мотивировано расчетами. "Цена 5 — 6 грн на электроэнергию — это нереальная цена, — говорит он. — Этот тариф имеет право на существование только тогда, когда действительно в него будут включаться расходы на ремонты, на вывод из эксплуатации... У нас этого всего нет. Для чего закладывать в тариф эти расходы, если в результате ничего не будет?".
Двукратное повышение тарифа на электроэнергию возможно при условии, что он будет включать расходы на ремонты и вывод энергообъектов из эксплуатации, говорит специалист.
Специалист также отметил, что энергетические рынки Европы не либерализованы."Энергетические рынки ЕС и США очень зависимы от дотаций и субсидий разного рода, — рассказывает эксперт по энергетике Юрий Корольчук. — МВФ посчитал, что за прошлый год было потрачено субсидий на ископаемые виды топлива на всей планете на 7 трлн долларов. Во Франции только на этот год у них запланированы субсидии для электроэнергии 30 млрд евро, для бензина — 12 млрд евро. В Польше цена дизтоплива и бензина ниже, чем в Украине, потому что Польша дотирует".Важно
Напомним, в Министерстве социальной политики Украины готовы к либерализации цен на коммунальные услуги в соответствии с рекомендациями, полученными от США. По словам руководительницы ведомства Оксаны Жолнович, суть упомянутой реформы заключается в том, чтобы дать возможность повышать тарифы на газ и электроэнергию и одновременно балансировать рост цен субсидиями для определенных категорий граждан.
Также Фокус писал, что в октябре украинцы будут платить за услуги водоснабжения и водоотведения по установленным 1 января 2022 года тарифам. Они отличаются в зависимости от региона страны. Самые высокие — в Запорожье — 25 гривен за кубометр за водоснабжение и 40,51 гривну — за водоотвод.