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За коммуналку — не более 15% доходов. Как выглядят платежки на Западе по сравнению с Украиной

Большинство стран Запада регулируют рынок коммунальных услуг, стараясь не задирать тарифы выше определенного уровня доходов, убеждает эксперт Олег Попенко. Но в Украине это почему-то совсем не учитывают

Олег Попенко
Олег Попенко
Эксперт по жкх, тарифам и вопросам коммунального хозяйства.
eye 18
Платежки, коммуналка
Фото: УНИАН | Многих украинцев платежки ужасают...
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Из серии ответа на вопрос, какую мысль я продвигаю в своих постах о тарифах в Польше. Я продвигаю мысль, что даже в большинстве капиталистических высокоразвитых и не очень стран нет свободного рынка коммунальных услуг.

Только 5 стран Европы не регулируют рынок электроэнергии и газа, хотя, как показал ковид, и тогда некоторые страны ввели у себя регулирование тарифов на коммуналку.

Германия выделила на 2022-23 год 250 млрд. евро на сдерживание тарифов.

Вопрос не в бесплатности, а в платежеспособности.

Пенсия, прибыль, деньги Fullscreen
Невероятно, но пенсионеры должны платить за коммуналку... до 150% своей прибыли!
Фото: 24 канал

Если в США ваша платежка будет больше 20% от дохода, вы имеете право на пособие.

В европейских странах платежка за коммуналку составляет не более 10-12%, максимально 14-15%. В Украине платежка составляет 20-30-50% от дохода домохозяйства, а у пенсионеров все 120-150%, и даже больше.

В Украине поднимают тарифы, не думая над тем, как за них должны платить.

Я продвигаю мысль, что в Украине нет нормальной тарифной политики.

Нет жилищной политики, нет нормальных законов о ЖКУ, отсутствуют рыночные условия для рынка газа, абсолютно искажен рынок электроэнергии, и многое другое.

Не работают государственные институты, потребитель коммунальных услуг абсолютно незащищен.

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Тарифное безумие. Почему нельзя решать проблемы коммунального хозяйства Украины за счет потребителей
Тарифное безумие. Почему нельзя решать проблемы коммунального хозяйства Украины за счет потребителей