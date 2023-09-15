За комуналку – не більше 15% доходів. Як виглядають платіжки на Заході порівняно з Україною

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Із серії відповіді на запитання, яку думку я просуваю в своїх постах про тарифи в Польщі. Я просуваю думку, що навіть в більшості капіталістичних високорозвинених і не дуже країн немає вільного ринку комунальних послуг.

Тільки 5 країн Європи не регулюють ринок електроенергії та газу, хоча, як показав ковід, і тоді деякі країни ввели в себе регулювання тарифів на комуналку.

Німеччина виділила на 2022-23 рік 250 млрд євро на стримування тарифів.

Питання не в безкоштовності, а в платоспроможності.

Неймовірно, але пенсіонери мають платити за комуналку... до 150% свого прибутку! Фото: 24 канал

Якщо в США ваша платіжка буде більше 20% від доходу, ви маєте право на допомогу.

В європейських країнах платіжка за комуналку складає не більше 10-12%, максимально 14-15%. В Україні платіжка складає 20-30-50% від доходу домогосподарства, а в пенсіонерів всі 120-150%, а навіть і, більше.

В Україні піднімають тарифи, не думаючи над тим, як за них повинні сплачувати.

Я просуваю думку, що в Україні немає нормальної тарифної політики.

Немає житлової політики, немає нормальних законів про ЖКП, відсутні ринкові умови для ринку газу, абсолютно спотворений ринок електроенергії, і багато чого іншого.

Не працюють державні інституції, споживач комунальних послуг абсолютно незахищений.

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