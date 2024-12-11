До весни тепла не чекайте: як колапс у Кривому Розі оголив проблеми всієї системи ЖКГ України

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Про наболіле... Зараз у всіх на слуху Кривий Ріг, частина якого досі не отримала повноцінно опалення. Частина — це офіційно близько 300 будинків, а неофіційно ще стільки, адже ті будинки, про які так браво прозвітувала місцева влада, тепла, по суті, не отримали через украй погані комунікації, як тепломережі в будинку, так і мережі всередині будинку.

Опалення, яке потрапляє в будинок, за свідченням очевидців, залишається в підвалах, бо в більшості будинків у підвали не ступала за останні 10 років жодного разу нога сантехніка.

І в цій ситуації я ось знову задумався.

А от якби на всіх цих будинках встановити сонячні панелі. Уявляєте як би здорово було б!

У будинку немає тепла, відключають електроенергію, немає води ні гарячої (у Кривому Розі її вже років 10-15 немає), ні холодної, звідки їй там узятися... Зате стоятимуть на кожному даху сонячні батареї, які не даватимуть нічого від слова них...

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І словом "ОСББ" не врятувати будинок, скільки б їх не створювали... Адже для того, щоб було тепло в будинку, необхідно хоча б труби замінити.

На жаль, як показує практика, ЖКГ в Україні вже давно розвалилося, і дедалі частіше й частіше відпадають великі частини цієї критичної інфраструктури у вигляді тисячі будинків одного тільки Кривого Рогу, яким, по-хорошому, неможливо подати опалення не те що у встановлені строки до 8 грудня, а до березня.

Але ходитимуть різні клоуни і чарівники на блакитному вертольоті і впарюватимуть "співвласникам" сонячні панелі, які дадуть вам щастя.

Але щастя там буде одне і не вам. А тим, хто це все затіяв. А вам буде тільки підвищений платіж за панелі та щомісячне обслуговування.

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