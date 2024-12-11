До весны тепла не ждите: как коллапс в Кривом Роге обнажил проблемы всей системы ЖКХ Украины

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О наболевшем… Сейчас у всех на слуху Кривой Рог, часть которого до сих пор не получила полноценно отопления. Часть — это официально около 300 домов, а неофициально еще столько, ведь те дома, о которых так браво отчиталась местная власть, тепла, по сути, не получили из-за крайне плохих коммуникаций, как теплосети в доме, так и сети внутри дома.

Отопление, которое попадает в дом, по свидетельству очевидцев, остается в подвалах, ибо в большинстве домов в подвалы не ступала за последние 10 лет ни разу нога сантехника.

И в этой ситуации я вот опять задумался.

А вот если бы на всех этих домах установить солнечные панели. Представляете как бы здорово было бы!

В доме нет тепла, отключают электроэнергию, нет воды ни горячей (в Кривом Роге ее уже лет 10-15 нет), ни холодной, откуда ей там взяться… Но зато будут стоять на каждой крыше солнечные батареи, которые не будут давать ничего от слова них…

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И словом "ОСББ" не спасти дом, сколько бы их ни создавали... Ведь для того, чтобы было тепло в доме, необходимо хотя бы трубы заменить.

К сожалению как показывает практика, ЖКХ в Украине уже давно развалилось, и все чаще и чаще отпадают большие части этой критической инфраструктуры в виде тысячи домов одного только Кривого Рога, которым, по-хорошему, невозможно подать отопление не то что в установленные сроки до 8 декабря, а к марту.

Но будут ходить разные клоуны и волшебники на голубом вертолете и впаривать "спивласныкам" солнечные панели, которые дадут вам счастье.

Но счастье там будет одно и не вам. А тем, кто это все затеял. А вам будет только повышенный платеж за панели и ежемесячное обслуживание.

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